27 Kasım 2025, Perşembe
Yılmaz'dan ekonomi mesajı: Enflasyon ana eğilimine döndü

Yılmaz’dan ekonomi mesajı: Enflasyon ana eğilimine döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.11.2025 22:15 Güncelleme: 27.11.2025 22:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'nde konuştu. Yılmaz, ekonomi planına ilişkin konuşarak, enflasyonun yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş olduğunu belirterek, "Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" dedi.

Yılmaz, katıldığı "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde Türkiye'nin ekonomi planına ilişkin konuşarak önemli mesajlar verdi.

Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğunu belirten Yılmaz, "Ankaramız sadece siyasi olarak değil, iktisadi olarak da Türkiye'ye öncülük yapıyor" diye konuştu. Türkiye'nin 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Çok iyi bir dönemden geçmiyor" diye ifade etti.

