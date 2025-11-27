Yılmaz’dan ekonomi mesajı: Enflasyon ana eğilimine döndü

Yılmaz, katıldığı "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde Türkiye'nin ekonomi planına ilişkin konuşarak önemli mesajlar verdi.

Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğunu belirten Yılmaz, "Ankaramız sadece siyasi olarak değil, iktisadi olarak da Türkiye'ye öncülük yapıyor" diye konuştu. Türkiye'nin 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Çok iyi bir dönemden geçmiyor" diye ifade etti.