Koral 2 ile elektronik fırtına! Tek tuşla bitiriyor: A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KORAL KARIŞTIRICI MI, ENGELLEYİCİ Mİ?

Baskılıyor. Yani sadece eski anlamdaki eski elektronik harp cihazları gibi değil artık. Aynı zamanda bütün elektromanyetik dalgaları bastırıyor. Yani oluşmasını engelliyor.

Çok çok önemli efendim. Yani düşünün, düşmanın bütün elektronik sistemlerinin durduğunu düşünün. Örnek veriyorum, düşman tankının elektronik sistemlerinin, atış sistemlerinin durduğunu düşünün. Ne yapıyor? Manuele geçmek zorundalar. E şimdi bizim tankımızın mesela Altay tankının içerisinde, konu konuyu açıyor tabii, Altay tankının elektronik karşı tedbirler sistemleri var. Yani o bir tank değil.

KORAL 1'DEN KORAL 4'E

Yani şu an Yunanistan'ın elindeki Rafale'ler çöp yani. Hani onu söyleyeyim yani bunu Keşmir'de gördük. Hani denedik biliyoruz. Boşuna uğraşmışlar, dünya kadar da Fransızlara para vermişler. Şimdi Fransa bunu geliştirmek için bakın yeni bir konsorsiyum kurdu. Sırf bu Rafale'leri geliştirmek için yeni yeni projeler var ama ne zamana yetişir, yapabilirler mi? Çünkü biz ne dedik? Bakın Koral 1'den bahsediyorduk, Koral 2'ye geçtik. Yani seneye Koral 4 falan çıkacak yani. Hani durmuyoruz ki. İnanılmaz bir tempo ve bir ekoloji oluştu. Yani bir altyapısı oluştu, know-how oluştu. Artık Türkiye ile dünyanın öyle, hele etrafımızdaki artık ülkelerin mücadele edebilmesi mümkün değil artık. Geçmiş olsun yani.