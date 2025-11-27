Koral 2 ile elektronik fırtına! Tek tuşla bitiriyor: A Haber’de çarpıcı yorum
Türk savunma sanayiinde dev atılımlar sürüyor. Çelik Kubbe’yi güçlendirmek için atılan kritik adımda 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, yapılan yeni anlaşmalarla birlikte envanterde yer alan sistemlere ilişkin konuşarak elektronik harp sistemi (Koral 2) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Türk savunma sanayiinden geliştirilen sistemlerle Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesine yönelik 6,5 milyar dolarlık dev adım geldi. Peki yerli ve milli savunma araçlarında son durum ne? A Haber'e katılan uzman isim tek tek açıkladı.
"DEVASA DEĞİŞİMLER OLDU"
Askeri realiteye ilişkin konuşan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ilk tanıtımı yapılan Çelik Kubbe sistemine ilişkin konuşarak şunları söyledi:
Biraz da teknik olarak, askeri açıdan ben biraz daha nasıl diyelim, realiteyi anlatmaya çalışayım, daha da gururlanalım. Neden? Şimdi bakın, bu Çelik Kubbe ilk, hatırlayın, ilk şeyde ne dedik? İşte HAKİM isimli bir programı olacak. Bu işte çeşitli yerlerdeki bataryaları, hava savunma bataryalarını koordine edecek. İşte başta Savunma Bakanlığımız olmak üzere Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi'nden Tugay Tabur seviyesine kadar bütün taktik harekât merkezlerini irtibatta olacak. Hatta demiştim yurt dışındaki askerlerimiz de mesela Katar'daki askerlerimiz de bu taktik hava resmini görecek falan demiştim. Ama o günden bugüne devasa değişimler oldu.
"ASELSAN FRANSIZLARIN KABUSU HALİNE GELDİ"
Koral dedikleri zaman Aselsan Fransızların kabusu haline geldi yani. Ben böyle bir Fransız falan gördüğüm zaman Aselsan diyorum, tavrına bakıyorum yani ne yapacaklar diye. Hakikaten şaka değil, Koral 2 yaklaşık 400 km menzilde. İstemezse Türkiye bir ampul bile yakamazsınız bakın. Şu ışıkları bile yaktırmazlar.
Yani şimdi yüce milletimiz, değerli izleyicilerimiz, bunları bilmesi lazım. Bakın ne diyorum size. Bırakın hani elektronik, telefonla konuşamaz, telsizle konuşamaz, işte televizyon seyredemez'i. İsterse ampulü bile yakamazsınız.
KORAL KARIŞTIRICI MI, ENGELLEYİCİ Mİ?
Baskılıyor. Yani sadece eski anlamdaki eski elektronik harp cihazları gibi değil artık. Aynı zamanda bütün elektromanyetik dalgaları bastırıyor. Yani oluşmasını engelliyor.
Çok çok önemli efendim. Yani düşünün, düşmanın bütün elektronik sistemlerinin durduğunu düşünün. Örnek veriyorum, düşman tankının elektronik sistemlerinin, atış sistemlerinin durduğunu düşünün. Ne yapıyor? Manuele geçmek zorundalar. E şimdi bizim tankımızın mesela Altay tankının içerisinde, konu konuyu açıyor tabii, Altay tankının elektronik karşı tedbirler sistemleri var. Yani o bir tank değil.
KORAL 1'DEN KORAL 4'E
Yani şu an Yunanistan'ın elindeki Rafale'ler çöp yani. Hani onu söyleyeyim yani bunu Keşmir'de gördük. Hani denedik biliyoruz. Boşuna uğraşmışlar, dünya kadar da Fransızlara para vermişler. Şimdi Fransa bunu geliştirmek için bakın yeni bir konsorsiyum kurdu. Sırf bu Rafale'leri geliştirmek için yeni yeni projeler var ama ne zamana yetişir, yapabilirler mi? Çünkü biz ne dedik? Bakın Koral 1'den bahsediyorduk, Koral 2'ye geçtik. Yani seneye Koral 4 falan çıkacak yani. Hani durmuyoruz ki. İnanılmaz bir tempo ve bir ekoloji oluştu. Yani bir altyapısı oluştu, know-how oluştu. Artık Türkiye ile dünyanın öyle, hele etrafımızdaki artık ülkelerin mücadele edebilmesi mümkün değil artık. Geçmiş olsun yani.
"TÜRK SAVUNMA SANAYİ AKLI İNANILMAZ ÇALIŞIYOR"
Ejderha ayrı bir şey zaten. Ejderha lazer silahı değil biliyorsunuz. Ejderha alçak irtifada elektromanyetik mermi atan bir silah. Bakın tam tabiri de budur. Yani Ejderha yönlendirilmiş ve yoğunlaştırılmış ışın kullanmıyor. Ejderha elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırıp elektromanyetik bomba duman yapıyor ve dolayısıyla lazerdeki gibi sadece bir cismi yakmıyor. Bir cismi, bir yeri yakmıyor. Ne yapıyor? O hava aracının içindeki elektronik devreleri yakıyor. Dolayısıyla o FPV fiber optik kablolu dronlar, geçmiş olsun, çöp. Ya görüyorsunuz hakikaten Türk devlet aklı ve burada Türk savunma sanayi aklı inanılmaz çalışıyor. Yani hakikaten Savunma Sanayi Başkanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
