İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEME "KABUL" DEDİ: YARGILAMA YOLU AÇILDI!



Son dakika bilgisini A Haber canlı yayınında paylaşan Muhabir Mustafa Kadir Mercan, dosyanın artık yargının önünde olduğunu belirtti. Mercan, sürecin en önemli adımlarından birinin atıldığını şu sözlerle ifade etti:



Mustafa Kadir Mercan: "19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bugün itibarıyla aslında kabul edilmesi bekleniyordu. Keza geçtiğimiz dakika o karar çıktı. Mahkeme iddianameyi kabul etti."



DURUŞMA GÜNÜ İÇİN GÖZLER TENSİP ZAPTINDA!

İddianamenin kabul edilmesinin ardından şimdi tüm gözler, davanın görüleceği ilk duruşma tarihine çevrildi. Mustafa Kadir Mercan, mahkemenin duruşma gününü belirlemek için hazırlayacağı "tensip zaptı"nın beklendiğini söyledi. Mustafa Kadir Mercan: "Şunun da altını çizelim Haktan Uysal; şu anda tensip zaptının oluşmadığını söyleyelim. O tensip zaptının oluşturulduktan sonra da mahkemenin hangi gün ve hangi saatte olacağının da bilgisini vereceğiz. Fakat şu anda mahkemenin saati ve tarihi belli değil."

407 ŞÜPHELİ VAR

3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 407 isim şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZALAR

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet (12 kez)

- Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

- Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

- Suç delillerini gizleme (2 kez)

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Rüşvet alma (47 kez)

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap (9 kez)

- İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet

Kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtildi.