Türkiye’nin nüfusu belli oldu: Genç nüfus düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

0-4 YAŞ GRUBU: YENİ NESİL KÜÇÜLÜYOR

Yaş gruplarına göre yapılan incelemeye göre, 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 5,7 olarak belirlendi. Bu yaş grubunda erkek çocuk sayısı 2 milyon 507 bin 1, kız çocuk sayısı ise 2 milyon 381 bin 336 olarak kaydedildi. 5-9 yaş grubunda toplam nüfus 6 milyon 216 bin 510 kişi, 10-14 yaş grubunda ise 6 milyon 508 bin 63 kişi bulunuyor.

GENÇ NÜFUS DÜŞÜŞTE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus, toplam nüfus içindeki oran bakımından azalma eğilimi gösteriyor. 15-19 yaş grubunda 6 milyon 421 bin 68, 20-24 yaş grubunda ise 6 milyon 291 bin 973 kişi yaşıyor. Uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin uzun vadeli iş gücü yapısını ve genç nüfus oranını etkileyeceğini belirtiyor.

ORTA YAŞ GRUBU: İŞ GÜCÜNÜN BEL KEMİĞİ

25-39 yaş arasındaki nüfus, ülkenin ekonomik üretken nüfusunu oluşturuyor. 25-29 yaş grubunda 6 milyon 610 bin 78, 30-34 yaş grubunda 6 milyon 317 bin 388, 35-39 yaş grubunda ise 6 milyon 282 bin 280 kişi bulunuyor. Bu yaş grupları, iş gücü piyasasının temelini oluşturuyor ve ekonomik planlamada kritik öneme sahip.

YAŞLI NÜFUS HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de yaşlı nüfus giderek çoğalıyor. 60-64 yaş grubunda 4 milyon 316 bin 699 kişi, 65-69 yaş grubunda 3 milyon 437 bin 745 kişi yaşıyor. En ileri yaş grubu olan 90+'da ise nüfus 246 bin 847 olarak ölçüldü. Bu veriler, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının yaşlı nüfusa yönelik hazırlıklarını güçlendirme gereğini ortaya koyuyor.

CİNSİYET DAĞILIMI DENGELİ, YAŞLILARDA KADIN SAYISI FAZLA

Toplam nüfusun cinsiyet dağılımında erkeklerin oranı yüzde 50,1, kadınların oranı ise yüzde 49,9. Çoğu yaş grubunda erkek ve kadın nüfus dengeli olsa da ileri yaşlarda kadın nüfus erkek nüfusunu geçiyor. Örneğin, 85-89 yaş grubunda kadın sayısı 322 bin 488, erkek sayısı ise 181 bin 089 olarak kaydedildi.

UZMAN UYARISI: YENİ STRATEJİLER ŞART

Demografik değişimlerin, özellikle genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması nedeniyle ekonomik ve sosyal planlamada yeni stratejiler gerektirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin iş gücü, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarını bu değişimlere göre yeniden şekillendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.