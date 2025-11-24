24 Kasım 2025, Pazartesi
İmzalar atıldı! Türkiye ve Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.11.2025 21:04
İmzalar atıldı! Türkiye ve Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Myung'un ortak huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende,"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı Arasında Kore Savaşı'nın Anılmasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kore Cumhuriyeti adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul imza attı.

Türkiye-Güney Kore arasında nükleer anlaşmaTürkiye-Güney Kore arasında nükleer anlaşma TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDA "NÜKLEER" ANLAŞMA

"Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) Arasında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve KEPCO CEO'su Kim Dong-Cheol imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı" ise Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Kore Otoyol Kurumu ile Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu adına Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeon-doo tarafından imzalandı.

İmzalar atıldı! Türkiye ve Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma
