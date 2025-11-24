CANLI | Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

24 Kasım 2025, Pazartesi
24.11.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırladı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan Myung ile düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Güney Kore ile kan kardeşi olduk. Türkiye ve Güney kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaretle daha da pekiştirdik. Kore şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.

Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayiine kadar pek çok alanda karşılıklı yatırım imkanlarını ele aldık.

Güney Kore ile belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık.

Ukrayna konusunda tutumumuz aynı. Hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmem oldu. Barışa dayalı diplomatik çabalara destek vermeye devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

ANLAŞMALAR İMZALANIYOR

Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı. Bunlar arasında Sinop Güç Santrali projesi de yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

GÜNEY KORE LİDERİ ANKARA'DA! BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KARŞILADI

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa görüştü

Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'ın, 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir.

Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

