CANLI | Güney Kore lideri Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'ı ağırladı. Başkan Erdoğan Myung ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Güney Kore ile kan kardeşi olduk. Türkiye ve Güney kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaretle daha da pekiştirdik. Kore şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.

Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayiine kadar pek çok alanda karşılıklı yatırım imkanlarını ele aldık.

Güney Kore ile belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık.

Ukrayna konusunda tutumumuz aynı. Hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmem oldu. Barışa dayalı diplomatik çabalara destek vermeye devam edeceğiz

ANLAŞMALAR İMZALANIYOR

Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşmalar imzalandı. Bunlar arasında Sinop Güç Santrali projesi de yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa görüştü

Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor.