G20 Liderler Zirvesi’nde net mesaj! Başkan Erdoğan: Filistin Devleti kurulmadan küresel barış olmaz | Yarın Putin ile görüşeceğim

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu. Erdoğan, G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik." dedi ve şöyle devam etti:

"Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız. Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum."