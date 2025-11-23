G20 Liderler Zirvesi'nde net mesaj! Başkan Erdoğan: Filistin Devleti kurulmadan küresel barış olmaz | Yarın Putin ile görüşeceğim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Güney Afrika'nın yıllardır Filistin davasına sarsılmaz bir destek verdiğinin altını çizerken "Örnek bir duruş sergiliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceklerini söylerken "Rusya-Ukrayna arasında barış için her türlü seferberliği yapacağız" dedi. Erdoğan Putin'den tahıl koridoru konusunda bir ricada bulunacağını belirtti.
Erdoğan, Güney Afrika'nın yıllardır Filistin davasına sarsılmaz bir destek verdiğinin altını çizerken "Örnek bir duruş sergiliyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceklerini söylerken "Rusya-Ukrayna arasında barış için her türlü seferberliği yapacağız" dedi. Erdoğan Putin'den tahıl koridoru konusunda bir ricada bulunacağını belirtti.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu. Erdoğan, G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik." dedi ve şöyle devam etti:
"Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız. Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum."
"FİLİSTİN DEVLETİ KURUMADAN KÜRESEL BARIŞ OLMAZ"
Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir" açıklamasında bulundu.
"YARIN PUTIN LE GÖRÜŞECEĞİM"
Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"Bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüştük, yarın da telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi."
"SOYKIRIM FAİLİ NETANYAHU'DUR"
Gazze ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir" dedi.
Erdoğan, Sudan'daki son duruma da değinerek, "Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız" ifadelerini kullandı.
