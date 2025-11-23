24 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü

Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 18:22 Güncelleme: 24.11.2025 03:05
ABONE OL
Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki G-20 Zirvesi'nde temaslarını tamamladı. Erdoğan Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etmesinin ardından saat 01.40’da yurda döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.

YURDA DÖNDÜ

G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya giden Başkan Erdoğan, temaslarının ardından 'TUR' uçağı ile saat 01.40'da yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

G-20de diplomasi trafiği sona erdi!G-20de diplomasi trafiği sona erdi! G-20'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONA ERDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü Başkan Erdoğan Güney Afrika zirvesinin ardından yurda döndü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör