Başkan Erdoğan'dın Güney Afrika'daki diplomasi trafiği sona erdi! G-20'de Gazze vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde önemli temasları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelerek başta Gazze olmak üzere birçok uluslararası krizi değerlendirdi. Görüşmelerde Başkan Erdoğan Gazze'deki durumu ele alarak kalıcı barış için 2 devletli çözümü vurguladı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Erdoğan, bu zirve kapsamında ise dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE’NİN YAPICI YAKLAŞIMI BİR KEZ DAHA ÖNE ÇIKTI"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda G20 Zirvesi'ne ilişkin "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz açısından son derece verimli geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız zirvenin oturumlarında ve zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin görüş ve önerilerini güçlü biçimde ifade etti." dedi.
İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; savunma sanayii, ticaret, enerji, teknoloji ve hava ulaştırması gibi kritik alanlarda iş birliği imkânları ele alındı. Türkiye’nin küresel ölçekte artan diplomatik ağı bu temaslarda bir kez daha kendini gösterdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmelerde ve konuşmalarında Gazze’de devam eden insani drama dikkati çekerek Türkiye’nin tavrını ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna–Rusya savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ele alınırken, barışın sağlanmasına yönelik Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı bir kez daha öne çıktı.
Küresel ekonomide artan adaletsizliklere karşı daha kapsayıcı bir düzenin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız; G20 ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik mimarinin ancak ortak çabayla mümkün olacağını belirtti.
G20 programı boyunca Türkiye, hem bölgesel barış hem de küresel ekonomik istikrar için güçlü bir irade ortaya koydu. Zirve temasları, iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar ortaya koydu.
SOMU BİR BAŞARI OLARAK TARİHE GEÇTİ
Cumhurbaşkanımız konuşmalarında ülkemizin gelecek yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) başkanlık ve ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Yoğun diplomatik trafik, çok sayıda müzakere ve iklim eksenli temaslarla geçen ayların ardından, #COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmemiz Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkinliğinin güçlü bir tezahürü oldu. Bu süreç, iklim diplomasisinde kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir başarısı olarak tarihe geçti.
Ülkemiz, iklim değişikliğiyle mücadelede takip eden değil, yön veren bir aktör konumundadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, Türkiye’nin sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir kalkınma anlayışı benimsediğini tüm dünyaya gösteriyor. Yeşil dönüşümü; enerjiden ulaşıma, şehircilikten üretime kadar tüm politika alanlarında önceliklendiren bu vizyon, COP31 sürecine güçlü bir liderlik zemini oluşturuyor.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi de daha yaşanabilir bir dünya için en ilham verici başarı hikâyelerinden biridir. Atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve doğaya saygılı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması, COP31’in ruhuyla birebir örtüşen hedefler arasındadır.
Ülkemizde gerçekleşecek bu tarihî buluşmanın, iklim diplomasisinin kalbinin Anadolu’da atacağı, küresel çözümlerin Türkiye'den yankı bulacağı bir süreç olacağına inanıyor; emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. "
BAŞKAN ERDOĞAN DSÖ DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü.
ERDOĞAN MELONI GÖRÜŞMESİNDE KRİZLER DEĞERLENDİRİLDİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde, hem ikili düzeyde hem de NATO bağlamında Türkiye-İtalya ilişkilerinin öneminin ve güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile görüştü.
İki lider, NATO çerçevesinde İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.
Liderler görüşmelerinde, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durum olmak üzere devam eden uluslararası krizler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Ayrıca liderler, stratejik sektörlerde de güçlü bir ekonomik büyümenin sürdüğü son derece olumlu çerçevede, iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirme temennisini paylaştı.
SIRADAKI İSİM MELONİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.
YENİ GÜN GÖRÜŞMELERİ MACRON İLE BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.
Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye’nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.
BREZİLYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüştü.
KANADA BAŞBAKANI CARNE'YI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
MIKTA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde temaslarına devam ediyor.
Başkan Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin G20'ye katılan ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Hazine Bakanı Edgar Amador ile birlikte fotoğraf çektirdi.
ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.
