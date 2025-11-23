ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti! Pentagon’dan şaşkınlık yaratan açıklama
Amerikan askerileri sınır tabelası için verilen emir sonrasında Meksika sınırında bulunan bir plajı çevreleyince olay infial yarattı. "Burası girilmez" uyarısına gelen tepkiler sonrasında açıklama yapan Pentagon, "Biz yanlışlıkla kapattık burayı” dediği öğrenildi. Konuyu A Haber’de değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, böyle bir karışıklığın imkansız olduğunu belirterek, “Burada ya Meksika'ya da bir mesaj veriyorlar veya izinli yapmışlardır” dedi.
Amerikan askerleri gittikleri Meksika sınırındaki bir plajı "Burası girilmez" uyarı levhası asarak kapatmak isteyince ortalık karıştı. Olay özellikle sosyal medyada infial yaratırken ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. Pentagon konuya ilişkin "yanlışlık oldu" açıklamasını A Haber'de değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, önemli açıklamalarda bulundu.
MEKSİKA'YA BİR MESAJ MI?
Askerlerin olduğu bir bölgede böylesi yanlışlıkların imkansız olduğunu belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi böyle bir mantık olur mu bir şey ya? Olmaz böyle bir şey. Bir kere askerlerin olduğu yerde öyle bir şey olması imkansız. Yani o noktaya bilinçli seçilmiştir. Kaldı ki Meksika toprağıysa Meksika'nın ordusu nerede, güvenlik güçleri nerede? Onlar nasıl izin vermişler? Bu başka bir şey. Bir burada ya Meksika'ya da bir mesaj veriyorlar veya izinli yapmışlardır. Bir şey deniyorlar" ifadelerini kullandı.
YUMUŞAK GÜÇ HAMLESİ Mİ?
Olayın bir "oldu bitti" gibi göründüğüne dikkat çeken Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Meksika Körfezi'nin şimdilerde Amerikan Körfezi olarak değiştirildiğinin altını çizerek şöyle konuştu:
Oldu bitti gibi bir şey var sanki. Meksika Körfezi'nin adı Amerikan Körfezi oldu galiba, değil mi? Yanlış söylenmediyse. Dolayısıyla adım adım adım Meksika'yı böyle yavaş yavaş soft power dediğimiz yumuşak güç kullanarak, kullanarak işgal ediyor. Ama tabii bu biraz mizansen bir şey.
"GEÇMİŞTE TEKSAS MEKSİKA'NIN BİR PARÇASIYDI"
Ama geçmişe baktığımız zaman Teksas Meksika'nın bir parçasıydı. Savaşarak ve parayla satın aldılar. Zaten 13 tane koloni kurulduktan sonra 51'e ya savaşarak çıktılar ya da satın alarak çıktılar. İşte hep söyleriz ya Alaska'yı da 7 milyon dolara Sovyet Sosyalist Cumhuriyet, hatta Çarlık Rusya'sından galiba aldılar. Dolayısıyla adamlar böyle bir şeye sahipler, geleneğe sahipler. Ya savaşarak yani işgal ederek alıyorlar ya da para verip alıyorlar. Bu gelenek hala devam ediyor. Meksika arada tampon bir yer. Güney Amerika'yla Kuzey Amerika arasında tampon bir yer. Çok problemli bir ülke gerçekten. Çok fazla kriminal örgüt var. Çok fazla uyuşturucu ve silah kaçakçılığı söz konusu artı Meksika şundan da sabık. Bütün göçmenler biliyorsunuz yasa dışı güneyden oradan kaçıp geçiyorlar. Oraya bir güzergah haline getirmişler. Texas Valisi kapatıyor şu an o bölgeyi.
SINIRI GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Şimdi demek ki burada bir hakikaten sınır güvenliği, komutanım dediği gibi öyle yabana atılır bir iş değil ki problemli yerler bunlar. Deniz sınırı güvenliği, hava sahası güvenliği ve kara sınırı güvenliği çok önemli.
