ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti! Pentagon’dan şaşkınlık yaratan açıklama

"GEÇMİŞTE TEKSAS MEKSİKA'NIN BİR PARÇASIYDI"

Ama geçmişe baktığımız zaman Teksas Meksika'nın bir parçasıydı. Savaşarak ve parayla satın aldılar. Zaten 13 tane koloni kurulduktan sonra 51'e ya savaşarak çıktılar ya da satın alarak çıktılar. İşte hep söyleriz ya Alaska'yı da 7 milyon dolara Sovyet Sosyalist Cumhuriyet, hatta Çarlık Rusya'sından galiba aldılar. Dolayısıyla adamlar böyle bir şeye sahipler, geleneğe sahipler. Ya savaşarak yani işgal ederek alıyorlar ya da para verip alıyorlar. Bu gelenek hala devam ediyor. Meksika arada tampon bir yer. Güney Amerika'yla Kuzey Amerika arasında tampon bir yer. Çok problemli bir ülke gerçekten. Çok fazla kriminal örgüt var. Çok fazla uyuşturucu ve silah kaçakçılığı söz konusu artı Meksika şundan da sabık. Bütün göçmenler biliyorsunuz yasa dışı güneyden oradan kaçıp geçiyorlar. Oraya bir güzergah haline getirmişler. Texas Valisi kapatıyor şu an o bölgeyi.

SINIRI GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Şimdi demek ki burada bir hakikaten sınır güvenliği, komutanım dediği gibi öyle yabana atılır bir iş değil ki problemli yerler bunlar. Deniz sınırı güvenliği, hava sahası güvenliği ve kara sınırı güvenliği çok önemli.