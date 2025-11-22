Kudüs Başkonsolosluğu önünde provokasyon! İsrail’den “Erdoğan Kudüs’ün kalbinde” isyanı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SİYONİST YÖNETİM ORADA İŞGALCİ STATÜSÜNDE"

Şimdi mesela burada Türkiye, Katar ortaklığında bir mahalle diyor. Halbuki o mahalle zaten Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yaşamış olduğu, deyim yerindeyse Filistin Büyükelçiliği gibi işletilmesi bir utançtır, deyim yerindeyse değil, öyle işletiliyor zaten. Bu gayet doğal ve bu açıkçası bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız dolayısıyla ortaya çıkan bir husus. Yani biz orada de facto bir durum oluşturmuyoruz. Uluslararası hukuk bize bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma hakkını veriyor. Hatta az önce ifade ettiğim gibi Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararına göre zaten işgal devleti orada işgalci statüsünde, Siyonist yönetim orada işgalci statüsünde. Böyle bir vasat varken, böyle bir gerçeklik varken benim oradaki misyonumun büyükelçilik gibi işletilmesinden daha doğal bir durum söz konusu olamaz.

"YANLIŞ BİLGİLERLE KAMUOYUNDA ALGI ÇALIŞMASI"

Burada asıl sorgulanması gereken şey, keşke Filistin Devleti'ni tanıyan bütün aktörler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuktaki haklarını kullanarak göstermiş olduğu bu güçlü iradenin bir benzerini yansıtarak orada temsilciliklerini Doğu Kudüs'te açsalar ve "Biz Filistin Devleti'ni tanıyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz" diyebilseler. Aslında bu durum olmadığından dolayı bu tür işgalcilerin eline de fırsat doğuyor ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki misyon temsilciliğinin önüne gelerek bunu speküle etmeye, süreci manipüle etmeye ve aslında oldukça yanlış bilgiler üzerinden kamuoyunda farklı algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki bunun hiçbiri kabul edilebilir durum değil. Yine ifade ettiğim gibi şu an itibarıyla Knesset üyesi olan bu vekilin söylediği ifadelerin hiçbirinin diplomasi anlamında, uluslararası hukuk anlamında, uluslararası ilişkiler anlamında bir karşılığı yok. Gerçeği saptırıyor. Hatta yalan ifadelerle beraber aslında kendi işgalci vasıflarını maalesef örtmeye çalışıyorlar, bu durumu kanıksatmaya çalışıyorlar.