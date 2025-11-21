21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 13:47 Güncelleme: 21.11.2025 13:57
MHP’li Feti Yıldız’dan İmralı’ya ziyaret açıklaması: Ben gideceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan son dakika açıklaması geldi. Yıldız açıklamasında, "Açık oylama yapılmalı. MHP adın İmralı'ya ben gidiyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

