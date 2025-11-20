Bakan Tekin'den CHP'li Ağababa'ya ders gibi sözler: Sana sıfır veriyorum
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalif vekiller ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında "not-karne" tartışması yaşandı. CHP'li Veli Ağababa'nın "Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size" sözlerine yanıt veren Bakan Tekin "Karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediklerinin yüzde 99'u yalan" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumların 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.
Komisyonda bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP milletvekillerini selamladığı sırada kendisine hakkında karne hazırlanıp sıfır verdikleri hatırlatıldı.
Bakan Tekin de, " Karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediklerinin yüzde 99'u yalan " dedi.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise " Böyle başlayamayız" karşılığını verdi. Bakan Tekin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluklar yaptığını söyledi.
