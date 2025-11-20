Bakan Tekin’den CHP’li Ağababa’ya ders gibi sözler: Sana sıfır veriyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumların 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP milletvekillerini selamladığı sırada kendisine hakkında karne hazırlanıp sıfır verdikleri hatırlatıldı.