AK Parti'de İmralı ziyareti toplantısı! Detaylar A Haber'de...
TBMM'de yapılacak AK Parti kapalı grup toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusu ele alınacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık edeceği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra Efkan Ala da katılacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, c uma g ünü saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oylanacak.
Bu o ylama öncesi TBMM AK Parti Grubu da yarın kapalı toplantı gerçekleştirecek. Toplantı, saat 15.00'te yapılacak. A K Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık edeceği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılacak.
BAHÇELİ: BEN İMRALI'YA GİDERİM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada, "Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" ifadelerini kullanmıştı.
"K OMİSYON EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.
DETAYLAR A HABER'DE
Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yeşiltaş'ın açıklamaları şöyle: T abii Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak ve İmralı ziyaretine ilişkin bir karar alınması muhtemel, muhtemel ve o karar da alınacak açıkçası. Bu cümleyi kurmakta herhangi bir sorun yok. Şimdi o oylamada 31 üyenin bu İmralı ziyaretine evet demesi gerekiyor. Çünkü beşte üç çoğunluk aranacak. Zaten AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin komisyon üye sayısı İmralı'ya gidilmesinin önünü açıyor ve İmralı'ya bir ziyaret komisyon üyeleri tarafından belirlenecek komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilec ek. Tabii bu ziyaret ne zaman yapılacak? Şimdi artık bu tarih merak ediliyor ve Ankara'da konuşulmaya başlandı.
DEM PARTİ KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR?
Resmi kaynaklardan henüz malum bir gelen açıklama yok ki zaten daha komisyon toplantısı gerçekleştirilmedi. Ancak DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde, DEM Parti kulislerinde şu konuşuluyor: Cuma günü İmralı'ya gidilmesi noktasında komisyondan bir karar çıkar ve bir iki gün içinde hatta bu hafta sonu İmralı'ya gidebiliriz diyor DEM Parti kaynakları. Burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaptığı açıklamayı da hatırlatmakta fayda var. O da yine son komisyon toplantısının ardından Cuma günü bu toplantının İmralı'ya gitme noktasında oylama yapılacak olan o toplantının gerçekleştirileceğini söylemiş ve bir iki gün içerisinde de İmralı'ya gidilebileceğini ifade etmişti. Bugün bu konuya ilişkin peş peşe toplantılar olacak. AK Parti grubunda ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda. CHP İmralı'ya gidilmesiyle ilgili temkinli yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Analar ağlamayacaksa biz varız" demişti. Süreci destekledi. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması önerisini, fikrini de ilk dile getiren isimlerden birisiydi. Ancak İmralı ziyareti konusunda partide bir görüş ayrılığı hakim. Bir yanda bazı milletvekilleri, "Cumhuriyet Halk Partisi asla ve kat'a İmralı'da olamaz" derken, bazı milletvekilleri ise İmralı ziyaretini tam anlamıyla destekliyor. Bugünkü yapılacak olan toplantıda komisyon üyeleri ve bazı MYK üyelerinin hazır bulunacağı toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili görüşünü netleştirmesi bekleniyor. Biz o toplantıyı takip edeceğiz.
AK PARTİ İMRALI ZİYARETİ İÇİN KİMİ GÖREVLENDİRECEK?
Bir yandan da tabii ki AK Parti'de komisyon üyeleri, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti'nin komisyondaki koordinatör Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül başkanlığında bir araya gelecekler. Tabii ki yarınki toplantı ve bundan sonraki sürece ilişkin atılacak adımlar bu kapalı toplantıda masada olacak. Tabii AK Parti İmralı ziyareti için kimi görevlendirecek, nasıl bir yol izlenecek, buna ilişkin tüm ayrıntıların bugünkü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Tabii bir kulis bilgisini de paylaşalım bu konuya ilişkin. Son komisyon toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir öneri getirmiş edindiğimiz bilgilere göre: İmralı ziyaretine ilişkin konunun bu gündemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ayın sonunda yapacağı olağan kurultay sonrasına bırakılmasını talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon üyeleri. Ancak DEM Parti o talep karşısında tepki gösterdi ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade ettiler ve bu talebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebini reddettiler. Çünkü hayati bir mesele konuşuluyor Türkiye'de ve bu hayati meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına endekslenemeyeceğini ifade ediyor DEM Parti kaynakları. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. DEM Parti yine bugün Genel Merkezi'nde MYK toplantısı var.
CHP'NİN ÖNCE KURULTAY SONRA KOMİSYON TEKLİFİ
DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye'nin önünde önemli ve çözüme yaklaşmış bir mesele varken bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 39. Olağan Kurultay'ına endekslenmeyeceğini ifade ediyorlar ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyona üye verdi. Zaten İmralı ziyareti noktasında olumsuz bir karar alınması halinde de DEM Parti'nin buna açıktan tepki gösterileceği yine DEM Parti kulislerinde dillendiriliyor. Bunun özellikle altını çizelim. Tabii DEM Parti demişken bugün Genel Merkezi'nde MYK toplantısı var. Yine belki de son günlerin en kritik MYK toplantılarından biri. Cuma günü gerçekleşecek olan komisyon toplantısı öncesi bir yol haritası ortaya konulacak DEM Parti tarafından. Özellikle MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son yaptığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalara diğer siyasi partilerden gelen değerlendirmeler masada olacak. Terör örgütü PKK'nın zaptan çekilmesinin sürece katkısı veya yansıması değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan öğleden sonra saat 14.00'te veya 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve bu süreç ve yarınki toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
