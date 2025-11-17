Kabine sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

17 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2025 18:18 Güncelleme: 17.11.2025 19:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Beştepe'de bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Gürcistan'da düşen askeri uçak) Uçağın enkazına kısa sürede ulaştık. Şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatacağız.

KABİNE TOPLANIYOR! İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin en kritik iç ve dış politika başlıklarını görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantının ana gündemi, Erdoğan'ın sıkça vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma yol haritası ile Gazze'de aylardır süren insani kriz oluşturuyor.

20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu. Kabine toplantısında Türkiye'yi derinden sarsan bu kazanın da ele alınması bekleniyor.

Yaşanan kazada 20 askerimiz şehit oldu (AFP)Yaşanan kazada 20 askerimiz şehit oldu (AFP)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinenin iç politika gündeminin zirvesinde terörle mücadelede atılan ve atılacak yeni adımlar yer alıyor. Görüşmelerde, terör örgütlerinin Türkiye sınırları içindeki hareket kabiliyetinin tamamen sıfırlanması hedefine odaklanılacak. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar elde edilen kazanımlar ve atılan stratejik adımlar detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

GAZZE VE SUDAN'DAKİ KRİZ

Dış politika başlığının merkezinde ise İsrail'in saldırıları nedeniyle giderek ağırlaşan Gazze'deki insani dram bulunuyor. Bu krize karşı yeni ve daha kapsamlı adımların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca Sudan'da yaşanan kriz de bu konu ile birlikte ele alınacak.

Toplantıda ekonomiye yönelik de önemli başlıklar ele alınacak (AA)Toplantıda ekonomiye yönelik de önemli başlıklar ele alınacak (AA)

EKONOMİ

Ekonomi gündeminde ise hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele politikaları ön planda. Temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, Kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler, Orta Vadeli Program'ın 2025'e dönük hedefleri, Dar gelirliyi korumaya yönelik atılacak destek adımları değerlendirilecek.

