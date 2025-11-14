Yürek yakan facianın tanığı A Haber o zorlu coğrafyayı anlattı: "Bir vida bile kazanın sebebini açıklayabilir"

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi kutlamalarından dönerken Gürcistan semalarında irtibatı kesilen ve kaza kırıma uğrayan C-130 tipi askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 kahramanımızın naaşı, dün gece "Koca Yusuf" olarak bilinen A-400M uçağıyla vatan toprağına kavuşturuldu. Kazanın hemen ardından bölgeye intikal eden ve enkaza ulaşan ilk televizyon ekibi olan A Haber, o karanlık gecede ve takip eden günlerde yaşananları ekranlara taşıdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, stüdyoda o anları ve gözlemlerini paylaştı.

"YOL, YOL OLMAKTAN ÇIKIYOR, TAŞLIK BİR ARAZİYE GİRİYORSUNUZ"

Kazanın yaşandığı bölgenin sarp yapısına dikkat çeken ve ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Vural, enkaza gidiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bölgeye en yakın köy, aşağı yukarı bir saatlik bir patika yolun ardından karşınıza çıkıyor. Köyün bitimiyle beraber yol, yol olmaktan çıkıyor ve tamamıyla taşlık bir arazinin içine giriyoruz. Tarlaların ve tamamıyla kayalıkların olduğu bir alan orası. Çok sayıda engebe atlattıktan sonra biz o noktaya ulaştık. Aslında araçların geçişleri zor, daha da önemlisi arama çalışmalarını da zorlaştırıyordu."