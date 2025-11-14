Yürek yakan facianın tanığı A Haber o zorlu coğrafyayı anlattı: "Bir vida bile kazanın sebebini açıklayabilir"
Türkiye’yi yasa boğan, 20 vatan evladının şehit düştüğü Gürcistan’daki uçak kazasının ardından, bölgeye ilk ulaşan ve arama kurtarma çalışmalarına tanıklık eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerindeki dehşet verici tabloyu ve zorlu mücadeleyi anlattı. Vural, enkazın geniş bir alana yayıldığını ve coğrafi şartların çalışmaları nasıl zorlaştırdığını çarpıcı ifadelerle aktardı.
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi kutlamalarından dönerken Gürcistan semalarında irtibatı kesilen ve kaza kırıma uğrayan C-130 tipi askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 kahramanımızın naaşı, dün gece "Koca Yusuf" olarak bilinen A-400M uçağıyla vatan toprağına kavuşturuldu. Kazanın hemen ardından bölgeye intikal eden ve enkaza ulaşan ilk televizyon ekibi olan A Haber, o karanlık gecede ve takip eden günlerde yaşananları ekranlara taşıdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, stüdyoda o anları ve gözlemlerini paylaştı.
"YOL, YOL OLMAKTAN ÇIKIYOR, TAŞLIK BİR ARAZİYE GİRİYORSUNUZ"
Kazanın yaşandığı bölgenin sarp yapısına dikkat çeken ve ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Vural, enkaza gidiş sürecini şu sözlerle anlattı:
"Bölgeye en yakın köy, aşağı yukarı bir saatlik bir patika yolun ardından karşınıza çıkıyor. Köyün bitimiyle beraber yol, yol olmaktan çıkıyor ve tamamıyla taşlık bir arazinin içine giriyoruz. Tarlaların ve tamamıyla kayalıkların olduğu bir alan orası. Çok sayıda engebe atlattıktan sonra biz o noktaya ulaştık. Aslında araçların geçişleri zor, daha da önemlisi arama çalışmalarını da zorlaştırıyordu."
"ENKAZ 2 KİLOMETRE ÇAPINDA BİR ALANA YAYILMIŞTI"
Uçağın bütünlüğünü tamamen kaybettiğini ve parçaların çok geniş bir alana saçıldığını vurgulayan Vural, arama kurtarma ekiplerinin insanüstü bir çaba sarf ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu arazinin neredeyse tamamı didik didik arandı. Yaklaşık olarak 1,5 - 2 kilometre çapında bir arazi... Uçağın düştüğü andaki parçalanmış olması aslında enkazın dağılmasına sebebiyet veriyor. Bizim yayınlarımızda gösterdiğimiz parçalar, enkazın olduğu noktadan 700-800 metre uzaklara kadar saçılmıştı. Kuyruğun koptuğu kesin. Kuyruğun olduğu nokta ile gövdenin olduğu nokta bambaşka bir tarafa düştüğü için elbette o şehitlerimizin naaşlarının arama çalışmaları da bir o kadar önem arz ediyordu."
"KOKPİT BÖLGESİNDE 4 ŞEHİDİMİZ..."
Şehitlerimize ulaşılma sürecindeki hassasiyeti ve yaşananları da aktaran Vural, resmi makamların teyit süreçlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:
"İlk etapta 4 şehidimizin naaşının kokpit bölgesinde bulunduğu belirtilmişti. Muhtemel ki pilotlar ve onların yardımcıları olan askerlerimizin naaşlarıydı. Önce Gürcistan İçişleri Bakanı 18'inin bulunduğunu açıkladı. Ardından yaklaşık 1 - 1,5 saat sonra biz 19. şehidin cenazesine ulaşıldığına dair gayriresmi bir bilgi edindik. Ertesi sabah da son şehidimize ulaşıldı."
"KARA KUTU BULUNDU, BİR VİDA BİLE HER ŞEYİ AYDINLATABİLİR"
Kazanın nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya getirilen kara kutunun ve toplanan her bir parçanın hayati önem taşıdığını belirten Ahmet Nazif Vural, soruşturmanın derinliğine dikkat çekti:
"Kara kutu, uçakla alakalı belki de edinebileceğimiz en önemli bilgilerin yer aldığı bir malzeme. İlk başta sosyal medyada 'Kara kutu bulunabilir mi?' sorusu vardı. Bulunması çok büyük bir öneme sahip. Sadece kara kutu değil, uçakla alakalı görmüş olduğunuz her malzeme çok değerli. Bir vida bile açıklayabilir diyor uzmanlar bu kazanın sebebini. O vida kaza sonunda ne hale geldi? Nasıl toplandı onlar? Hakikaten titizlikle, her bir parçayı, minicik bir vidayı dahi toparladı ekipler."
"MÜHİMMAT İDDİALARI YALANLANDI"
Vural, kaza sonrası ortaya atılan spekülasyonlara karşı Milli Savunma Bakanlığı'nın net duruşunu da hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Uçağın içerisinde iddiaların aksine mühimmatın yer almadığını belirtti Milli Savunma Bakanlığı. F-16 yedek parçası ve F-16'ların bakım işlerini üstlenen 10 personelin olduğunun altını çizdi. Uçağın Suudi Arabistan'dan alınmış, hurdaya çıkmış bir uçak olduğu iddiasını da yalanladı. İhtiyaç fazlası bir uçak olduğu, 2014'te envantere girdiği ve 2022'ye kadar modernizasyonunun tamamlandığı, periyodik bakımlarının düzenli yapıldığı bir uçaktan bahsediyoruz."
