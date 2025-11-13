20 şehidimizin olduğu facia sonrası Yunan’dan alçak hareket: Hava Kuvvetleri C-130 uçaklarını paylaştı

X

Yapılan paylaşımda C-130 tipi uçakların kareleri "Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma" notuyla paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunanistan ise ziyaretin gerçekleştiği gün yaptığı bu paylaşım ise dikkat çekti.