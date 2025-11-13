20 şehidimizin olduğu facia sonrası Yunan'dan alçak hareket: Hava Kuvvetleri C-130 uçaklarını paylaştı
Türkiye Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimize ağlarken Yunanistan alçak bir paylaşıma imza attı. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda C-130 tipi uçakların kareleri paylaşıldı. Bu paylaşımın hem şehitlerimizin olduğu zamanda hem de KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin günü yapılması ise dikkat çekti.
20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu.
Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.
"GÜNÜN" ALÇAKLIĞI YUNAN'DAN!
Bu gelişmelerin ardından Yunanistan alçak bir provokasyona imza attı. Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede tepki topladı.
Yapılan paylaşımda C-130 tipi uçakların kareleri "Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma" notuyla paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Yunanistan ise ziyaretin gerçekleştiği gün yaptığı bu paylaşım ise dikkat çekti.
