Bakan Güler’den olası terör operasyonu açıklaması: Türkiye kimseden icazet almaz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de kurulan yeni hükümet ve devlet başkanının ülkedeki tüm grupları kucaklama yönündeki adımlarını takip ettiklerini belirten Güler, Türkiye'nin bu süreçteki kararlı duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı.

Terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki tartışmalara değinen Bakan Güler, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde ifade etti. Güler, şunları kaydetti;

Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumu görüyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır. SDG bir birlik halinde entegrasyondan bahsediyor ancak bu kabul edilemez. Mutlak surette Suriye ordusuna ferdi olarak entegre olmaları lazım. Bu konudan geri adım atmamız söz konusu değildir.

ABD ile bu konudaki görüş ayrılıklarının azaldığına dikkat çeken Güler, "ABD'li dostlarımız artık gerçekleri daha iyi görüyor. Görüş ayrılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açıkça ifade ettik." dedi.

"KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını 2016 yılından bu yana icra edilen harekatlar üzerinden hatırlatan Bakan Güler, olası bir operasyon için yeşil ışık yaktı. Güler, "2016'da harekatlarımızı yaparken ABD de Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız." ifadelerini kullandı.

732 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ

Terör örgütünün bölgedeki tahkimatlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sayısal veriler paylaşan Bakan Güler, tünel imha faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Güler, şu bilgileri verdi;

Tel Rıfat bölgesinde 302 kilometre, Menbic'te ise 430 kilometre olmak üzere toplam 732 kilometre uzunluğunda tüneli imha ettik. Bu sayede bölge halkının yerleşmesine ve tarım yapmasına imkan sağlıyoruz. Afrin'de teröristlerin karargaha çevirdiği cami, kilise ve okulları temizledik, halkın su sorununu çözdük. Rakka ve Deyrizor'daki tünel kazma faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz.

SURİYE ORDUSUNA "AZERBAYCAN MODELİ" DESTEK

Suriye'nin terörle mücadelesine ve ordusunun modernizasyonuna destek verebileceklerini ifade eden Bakan Güler, Türkiye'nin askeri eğitim tecrübesini hatırlattı.

Bakan Güler, açıklamalarına şöyle devam etti;

Daha önce ben Suriye'yi ziyaret ettim. Geçtiğimiz haftalarda da Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız da Suriye'ye gitti. Gittiğimiz zaman onlar daha iyiye, daha güzele nasıl gidebilir bunu görüşüyoruz. Azerbaycan'a, Libya'ya ve Somali'ye eğitim desteğini nasıl sağladıysak aynısını onlara da sağlayabiliriz. Eğitimlerine Türkiye'de başladık ve devam ediyoruz. Suriye'nin terörle mücadelesine yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECE

40 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz için Terörsüz Türkiye süreci bir fırsattır. Yapılmakta olan faaliyetleri de akılcı buluyoruz ve sürecin bizim istediğimiz gibi sonuçlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye de devam edeceğiz.

TSK olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de "Terörsüz Türkiye" sürecine uyacağını açıkladı. Yani biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Biz şimdi Terörsüz Türkiye hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir; TSK, Bakanlığımız, devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN İRAN UZANTISI PJAK'IN DURUMU

Özellikle İsrail-İran savaşı esnasında İran'daki PJAK'lı teröristler, bu savaşı İran'ın kaybedeceğini ve hatta İran'da yönetimin değişeceğini düşünüyorlardı. Bu minvalde açıklamalar yaptılar ve gerçek yüzleri bir günde ortaya çıktı. İsrail-İran arasındaki çatışma istedikleri şekilde sonuçlanmadı ve İran PJAK'a operasyon yaparak ağır zayiat verdirdi.

Terör örgütü PKK, silah bırakma açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyinden birçok terörist ve silah-mühimmatı İran'a aktarmaya çalıştı. Biz bunları her gün İran'a bildirdik. Onlar da fırsat buldukça operasyonlar icra ediyorlar. İran da bu vesileyle terör örgütü PJAK'ın gerçek yüzünü daha iyi görmüş oldu.

GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞEN KARGO UÇAĞI

Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz C-130'ları 1964'te kullanmaya başladık. O günden bu yana böyle bir kaza yaşanmamıştı. C-130'lar bugün hala dünyada en emniyetli uçaklar olarak tam 70 ülke tarafından kullanılıyor. Bu kazadan sonra bütün C-130 uçaklarımızın tamamını kontrole aldık. Bu kontrolü tamamlamayı müteakip uçaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

Düşen uçağımızın kara kutusu halen TUSAŞ'ta incelenmeye devam ediyor. Kaza kırım heyetimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Daha tamamlanmadı. Uçağımızın düşüş sebebi hakkında sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız.

VURULARAK DÜŞÜRÜLEN İHA

15 Aralık tarihinde F-16'larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Tespit eden arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve insansız deniz araçları (İDA) yoğun olarak kullanılıyor. Bizim vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı.

F-16'larımız tarafından takip edilerek meskun mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava-hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki deniz ve hava seyahat güvenliğine etkisi

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta İHA ve İDA'lar karşılıklı olarak yoğun şekilde kullanılıyor. Bu durum bölgede hem ticaret gemileri, hem yolcu uçakları için büyük tehlike oluşturuyor. 15 Aralık'ta vurarak düşürdüğümüz İHA olayında da hava trafiği için de hemen tedbir aldık. O güzergâhtaki uçakları en yakın havalimanlarına yönlendirerek emniyetli şekilde inmelerini sağladık. Uçaklarımızın güvenliğini sağladıktan sonra İHA'yı vurarak düşürdük. Daha sonra sivil hava trafiğinin güvenli şekilde devam etmesini sağladık.

Karadeniz'de kritik su üstü ve sualtı tesislerimizi korumak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sondaj gemilerimiz hayati önemi haiz. Rotasını şaşıran veya kontrolden çıkan İDA'lara karşı veya su altından gelebilecek tehditlere karşı geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tedbirlerimiz var.

EUROFİGHTER TEDARİKİ

Biz İngiltere ile yaptığımız anlaşma ile 20 tane yeni üretim Eurofighter uçağını satın alıyoruz. Üretilecek Eurofighter uçakları 2030'da 6 tane, 2031'de 8 tane, 2032'de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek. Ayrıca hem Katar hem de Umman ile Eurofighter uçağı tedariki görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor. Katar'dan alacağımız Eurofighterlar, çok az uçuşu olan hazır uçaklar. Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar. Bu uçakları Katar'daki mühimmat ve malzemeleri ile birlikte alacağız.

Umman'dan alacağımız uçaklar da az uçuş yapmış uçaklar. Hangarlarda duruyorlar. Umman'dan tedarik edilecek uçakların AESA radarı, METEOR atma kabiliyeti ile güncel aviyonik sistemlerle modernize edilmesi gerekiyor. Modernizasyonun 12 uçak için 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz.

Katar'da bulunan Hava Unsur Komutanlığımızdaki pilotlarımız Katarlı pilotlarla sürekli birlikte çalışmaktadır. Hem Katar'da hem de Umman'da Eurofighter pilot ve bakım personelinin eğitimlerine en kısa sürede başlayacağız. Bu uçakların alımı konusundaki ikinci el tartışmalarını da doğru bulmuyoruz. Avrupa'da bile birçok ülke ihtiyaç fazlası uçak teminine devam ediyor ve kullanıyor.

Biz Eurofighter uçaklarını Meteor füzeleriyle birlikte alıyoruz. Bu uçaklarda kendi milli yazılımlarımızla kendi mühimmatımızı da kullanabileceğiz. Bu süreçte de Meteor füzesinden daha iyisini yaparak, isterlerse de onlara satacağız.

CAATSA, S400, F-16 VE F-35 KONULARI

ABD Başkanı Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını Senato'ya getirmek için girişimde bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin de bu konuda çalıştığını biliyoruz.

F-16 tedariki konusunda bir sorun görmüyoruz. Bizim tabi ki önceliğimiz F-35'lerde olacak. İsrail ve Yunanistan'ın bu uçakların bize verilmemesi için lobi yaptıklarını biliyoruz. Biz de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için kendi çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu konularda ayrı ayrı çalışma gruplarımız var. Konu çözülme aşamasına geldiğinde sizinle elbette paylaşacağız. Türkiye ve ABD bu sorunlarını çözecektir.

GAZZE VE İSTİKRAR GÜCÜ TÜRKİYE

Türkiye olarak Gazze İstikrar Gücünde yer alma kararlılığımızda değişiklik yok. Gönderilecek birliğimiz dâhil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ancak İsrail bizim istikrar gücünde yer almamızı istemiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor.

YUNANİSTAN, İSRAİY VE GKRY İŞ BİRLİĞİ

Yunanistan, İsrail ve GKRY'nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalaması bizim için bir tehdit oluşturamaz. Biz de birçok ülke ile anlaşmalar imzalıyoruz. Ama bu anlaşmaları belli bir ülkeye karşı yapmıyoruz.

Gayri Askeri statüdeki adalara da İsrail'den alacakları hava savunma sistemlerini yerleştireceklerine dair haberler gündeme geliyor. Buralar adı üzerinde Gayri Askeri Statüdeki Adalar, yani hukuken silahlandırılmaması gereken adalar. Biz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öyle çok fazla heveslenmesinler.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias 2030 diye bir projeksiyon açıkladı. Artık kadınları da askere alalım diyorlar. Yunan Kara ve Deniz Kuvvetlerine müracaat eden neredeyse kimse yok. Yani personel temini onlar için büyük bir sorun. Daha birkaç gün önce Yunanistan'ın Havacı Astsubayları yönetimi protesto etmek için rapor alarak işe gitmediler. Öncelikle bu problemlere yoğunlaşmaları gerekir.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNE KATILIM DURUMU

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, bütün ülkeler savunma harcamalarını artırıyor. Avrupa da bu konuda eksikliğini fark ederek Avrupa Güvenlik Mimarisi'ni oluşturmaya çalışıyor. Şuan birçok Avrupa ülkesinin mühimmat ve silah noktasında noksanlığı var. Savunma ve güvenlik için birçok silah ve teknolojiye ihtiyaçları var. Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesi bizimle işbirliği konusunda istekli. Hal böyleyken başta Yunanistan olmak üzere kendi çıkarlarını Avrupa güvenliğinin önüne koyarak Türkiye'yi bu oluşumun dışında tutmaya çalışan ülkeler olduğunu görüyoruz.

Türkiye'nin SAFE programına dahil edilip edilmeyeceğini çok fazla dikkate almıyoruz. Çok ihtiyaç duydukları kritik bir zamanda konuşma sırası bize gelecek.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ

ABD yakın zamanda yeni bir strateji belgesini açıkladı. Bizim 6-8 yıldır dile getirdiğimiz bir konu var. ABD için artık tehdit Ortadoğu'da değil. Nerede olduğu belli. ABD Ortadoğu'dan çekildiğinde bölgede barış ve istikrarı sağlayabilecek tek bölgesel gücün Türkiye olduğunu Amerikalı dostlarımızın anladıklarını düşünüyorum. Bu durumun ülkemizin bölgesel ve stratejik etkinliğini artıracağına inanıyorum.

AİLE YILI VE ZORUNLU ASKERLİK

Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık.