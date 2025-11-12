Başkan Erdoğan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 13:08 Güncelleme: 12.11.2025 13:23
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti. Konuşmasında net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.

Başkan Erdoğan, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusunda yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle bağımız katidir. Tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız kapılarını sizlere açık tutmuştur.

Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Ahıskalı gençlere özel ihtimam göstermenizi rica ediyorum.

Bedbaht sürgünün 81. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor.

