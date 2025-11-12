Başkan Erdoğan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti. Konuşmasında net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.
Başkan Erdoğan, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusunda yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle bağımız katidir. Tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız kapılarını sizlere açık tutmuştur.
Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Ahıskalı gençlere özel ihtimam göstermenizi rica ediyorum.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler
- A Milliler Dünya Kupası yolunda! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Bu 10 hata evinizi toz yuvasına çeviriyor! Evinizi tozdan uzak tutmanın en etkili yöntemleri
- BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?
- TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?
- Renkli kıyafetleriniz solduysa endişelenmeyin: Tek bardakla yenileniyor!
- EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
- 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
- Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor
- TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?
- CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…