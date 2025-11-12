Başkan Erdoğan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti

(Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusunda yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle bağımız katidir. Tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız kapılarını sizlere açık tutmuştur.