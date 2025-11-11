Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu: Türkiye orman alanlarını en çok artıran 4. ülke

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılıyor. Başkan Erdoğan programda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hepimizin hayatını doğrudan etkilediği bir süreçte, tabiatın korunmasına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz.

BM RAPORUNDA ORMAN ALANINI EN ÇOK ARTIRAN 4. ÜLKE OLDUK

Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi.

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre, Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada, 2025 yılında ise dünyada 4. sıraya yükselmiştir. Ayrıca, yıllık araştırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak arttırarak 3. sıraya çıkardık.

"YANGIN RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman personeli, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan tüm kuruluşlar ve vatandaşlarımız canla başla mücadele ediyor.

Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımız; karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz ve orman kahramanlarımız, hepsi yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden çalıştı.

Burada, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle, inanıyorum ki bu rakam 600 milyona ulaşacak.

81 il ve 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında, vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız.