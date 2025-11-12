Bakan Fidan’dan Gazze vurgusu: Filistin’in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir." dedi.