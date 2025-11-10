Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı

10 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 08:55 Güncelleme: 10.11.2025 09:31
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden tam 87 yıl geçerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan "Türkiye küresel bir güç olma yolunda ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden tam 87 yıl geçti.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken "En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de program düzenlendi.

Bu kapsamda ihtiyaç olması halinde saat 01.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

