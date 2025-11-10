Futbolda bahis operasyonu! Gözaltındaki hakemler adliyeye sevk edildi

"Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor Kulübü Eski Başkanı Fatih Saraç da gözaltına alınan isimler arasında yer alırken, sosyal medya üzerinden soruşturmayla ilgili manipülasyon niteliğinde bazı paylaşımlar yapan U.E. isimli kişi hakkında da "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi arasındaki Fatih Saraç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında; yurt dışında bulunan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olan Turgay Ciner'in soruşturma kapsamında firari olarak aranan tek isim olduğu ifade edildi.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN HAKEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen hakemlerin listesine SABAH ulaştı.

İşte o hakemler:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen