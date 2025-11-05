Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilmişlerdi! Hakemlerden ortak açıklama: “Bahis oynamadık”

"Bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 futbol hakemi ortak açıklama yayınladı.

Hakemlerin açıklamasında, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF" olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4–5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısıyla tanışmadığı dönemlerdeki ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynadıkları" şeklinde yansıtılması hem gerçek dışıdır hem de emeklerimizi hiçe saymaktır.

Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz.

Umarız ki "Temiz eller" operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıksa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağını düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabi tutulmasını en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir.

Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.