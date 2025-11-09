Nilüfer Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında gelişme! Tutuklu sayısı 17 oldu

09 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.11.2025 22:33 Güncelleme: 09.11.2025 22:38
Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Şemsi O, A.Ç. ve eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Şemsi O. ve Fırat Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'DA CHP'Lİ ESKİ NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM GÖZALTINA ALINDI

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 22 zanlıdan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. tutuklanmıştı.

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenilmişti.

ESKİ CHP'Lİ BAŞKANA RÜŞVET GÖZALTISI
