Bursa’da rüşvet operasyonu! Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı

Bursa'da önceki dönem Nilüfer ilçesi belediye başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

