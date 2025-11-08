08 Kasım 2025, Cumartesi
Yabancı istihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı: Zayıflat toksikleştir yok et

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 06:59
Türkiye'nin gündemine oturan casusluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. CIA, MOSSAD ve MI6'nın da aralarında bulunduğu yabancı istihbarat örgütleri, talimatlarını Hüseyin Gün aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ve ekibine iletti. Gün'ün telefonunda bulunan irtibat ve yazışmalar, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisinin bu istihbarat örgütleri tarafından belirlendiğini ortaya koydu. İstanbullulara ait yasadışı yollarla ele geçirilen kişisel veriler kullanılarak 2019 seçimlerinde seçmenlerin açıkça yanıltıldığı belirlendi.

Türkiye'nin gündemine oturan casusluk soruşturmasında gün yüzüne çıkan detaylar, yolsuzluktan sonra casusluktan da tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirmeye çalışan yabancı devletlerin devreye aldığı bir proje olduğunu ortaya koydu.

112'ye yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, yabancı istihbarat örgütlerinin, Hüseyin Gün isimli bir şahıs aracılığıyla 2019'daki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kampanyasını yönettiği, sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlarla da seçimlere müdahalede bulunduğu belirlendi.

Hüseyin GünHüseyin Gün

CIA BAĞLANTILI AARON BARR...
Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'in haberine göre Savcılığa verdiği ifade ile yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olarak Ekrem İmamoğlu için çalıştıklarını itiraf eden Hüseyin Gün'ün telefonundan çıkan materyallerde, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı olan Necati Özkan'a seçim süresi boyunca talimatlar yağdırdığı, Necati Özkan'ın da Gün'ün ilettiği talimatları harfiyen yerine getirdiği görüldü.

Necati ÖzkanNecati Özkan

Yapılan incelemelerde, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6), ABD Ulusal İstihbarat Konseyi ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) mensubu çok sayıda ajan ile irtibatlı ve ilişkili olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimlerindeki siyasi yol haritasını eski CIA mensubu Aaron Barr ile birlikte hazırladığı saptandı.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

VERİLERLE SEÇMEN PROFİLİ ÇIKARILDI
Soruşturmanın en önemli noktalarından biri ise İstanbul seçmenlerine ait olan kişisel verilerin ve 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun rakiplerinin sosyal medya yazışmalarının ele geçirilip bu verilerin yabancı istihbarat örgütlerine aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkarılan seçmen profili üzerinden belirlenen bir siyasi strateji yürütülmesi oldu.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

Soruşturmaya göre; İmamoğlu ve ekibince yasa dışı yollarla elde edilen veriler, Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşıldı. Bu veriler, işlenerek özellikle İstanbul'daki seçmenlerin ilçe ilçe profili çıkarıldı. Siyasi kampanya da bu profiller üzerinden yürütüldü. Duygulara hitap edilerek yapılan bu kampanyada örneğin; ekonomiye ilgisi bulunan seçmene ekonominin kötü olduğuna yönelik içerikler, mülteciler konusunda hassasiyeti bulunan seçmene ise mültecilerin Türkiye'ye zarar verdiğine ilişkin içerikler gösterildi. Bu yolla seçmen manipüle edildi.

Aaron BarrAaron Barr

TROLLERE 'VİTES ARTIRIN' EMRİ
Ekrem İmamoğlu'nun dış destekli bir seçim manipülasyonu ile görev başına getirildiğini açıkça ortaya koyan, yabancı istihbarat örgütlerinin Hüseyin Gün aracılığıyla İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a ilettiği o talimatlardan bazıları şöyle:

- İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalı. Binali Yıldırım'ın yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiği açıkça gösterilmelidir.
- Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en iyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.

- Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin; İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin.
- İstanbul'daki AKP seçmenlerinin %74,2'si, bizim özel dijital ölçümlerimize göre, mültecilerden memnun değil ve mültecilerin sıradan Türk vatandaşlarından daha iyi muamele gördüğüne kesinlikle inanıyor. Bu konu, AKP'nin "zırhını" daha da kırmak için çok iyi kullanılabilir.
- Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor; lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor.


Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

ZAYIFLAT TOKSİKLEŞTİR YOK ET
İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten yabancı istihbarat örgütleri, rakip Binali Yıldırım'a karşılık siyasi strateji olarak ısrarla şu taktiğin uygulanmasını önerdi: "Zayıflat, toksikleştir, yok et."

Hüseyin GünHüseyin Gün

150 BİN KİŞİ HAREKETE GEÇİRİLDİ
Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışmalarda, seçmenleri manipüle etmek için üretilen içeriklerin yayılması amacıyla, yine yabancı istihbarat örgütlerinin tavsiyesi üzerine Hüseyin Gün'ün talimatı ile sosyal medyada yaklaşık 150 bin kişilik bir dijital ordunun aktif hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu dijital ordu, özellikle rakip aday Binali Yıldırım ve hükümet aleyhinde üretilen içerikleri sosyal medyada yaymakla görevli kılındı.

Necati ÖzkanNecati Özkan

CASUS YAZILIM KULLANILDI
Yabancı istihbarat örgütleri, Hüseyin Gün ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan arasındaki tüm temaslar, büyük bir gizlilik hassasiyeti ile gerçekleştirildi. Uygulamada ise istihbarat örgütlerinin sıkça kullandığı, İstihbarata Karşı Koyma yöntemlerinin uygulandığı belirlendi.

Hüseyin Gün - Ekrem İmamoğluHüseyin Gün - Ekrem İmamoğlu

Gün ve Özkan arasında yapılan yazışmalarda, İmamoğlu'na en yakın isimlerden Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım olduğu, Ongun'un bu telefonla toplantılara katılmaması uyarısı yapıldı.

