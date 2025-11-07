Hasan İmamoğlu’nun vurgunu MASAK raporunda! Baba İmamoğlu’na 4 daire rüşvet

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

3 YILDA 117 TAŞINMAZ...

Sabah'ın haberine göre Bilindiği üzere soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın, kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.