Baba Hasan İmamoğlu'nun emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! 31 milyonluk taşınmaza 15 milyon TL ödeme

İfadenin alınmasına geçildi;

Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir, isnat edilen suçlamayı anladım, soracak olduğunuz konularda ifademi İstanbul 1 No.lu Barosuna kayıtlı 42001 sicil sayılı Avukat Atacan IŞIK ve İstanbul 1 No.lu Barosuna kayıtlı 42521 sicil sayılı Avukat İsmail Emre TELCİ eşliğinde vermek istiyorum demesi üzerine ifadeye geçildi.

SORULDU: Kısaca öz geçmişinizi açıklayınız.

CEVABEN: 1948 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde doğdum. Eğitim hayatımı Trabzon'da tamamladım. 1968 yılından beri ticaret ile ilgilenmekteyim. Yaklaşık 35 senedir İstanbul'da yaşamaktayım. İnşaat sektöründen emekli oldum.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı ve bu mal varlıklarınızın edinim süreçleri hakkında detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Üzerime kayıtlı birden fazla gayrimenkul vardır, bunları hatırlamam mümkün değil ancak gerekli yerlerden temin edilebilir. Ayrıca UYAP sisteminden de görülebilir.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğunuz ya da kullanımınızda olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz.

CEVABEN: Benim üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi ya da kullanımımda olan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da mal varlığı bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar sizin adınıza kayıtlı veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız telefon numaralarınızı beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu telefon numaralarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben yaklaşık 25-30 senedir şu an numarasını hatırlamadığım firmam olan İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı numara kullanıyordum ancak yaklaşık 3 sene önce bu numaramı kapattım. Hali hazırda yaklaşık 3 senedir İmamoğlu İnşaat unvanlı firmam üzerine kayıtlı sayılı numarayı kullanmaktayım. Ayrıca cezaevi ile görüşmek için de sayılı numarayı kullanmaktayım. Bunun haricinde herhangi bir numara kullandığımı hatırlamıyorum ve benim adıma kayıtlı olup bir başka şahsın kullandığı telefon numarası bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar aktif ya da pasif ayrımı olmaksızın sizin adınıza veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben ticaret ile ilgilendiğim için bu zamana kadar birçok bankada hesabım bulunmaktaydı ancak şu an bireysel olarak Garanti Bankasında hesabım vardır. Benim adıma kayıtlı olan banka hesaplarını ben kullanmaktayım. Bir başka şahsın adına kayıtlı olup benim kullanımımda olan banka hesabı bulunmamaktadır.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olan (şahıs firması, ortağı olduğunuz firma, müdürlüğünü yaptığınız firma veya gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğunuz) herhangi bir firma veya iş yeri var mıdır? Varsa bunları beyan ediniz.