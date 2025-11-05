Baba Hasan İmamoğlu'nun emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! 31 milyonluk taşınmaza 15 milyon TL ödeme

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 810 ada, 3 parsel, A3 Blok, 59 numaralı bağımız bölüm 04.09.2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmadan Hasan İMAMOĞLU isimli şahıs adına devredildiği tespit edilmiştir.
Yukarıda yer verilen ifadeler ile araştırmalar neticesinde;
İfadeleri alınan Muzaffer BEYAZ, Seyfi BEYAZ, Erhan ÜNAL, Oktay HAMZAOĞLU, Engin DÜLGER isimli şahısların ifadelerinde West Side projesinden size daire devri yapıldığı, bu devirlerin ise yapılan araştırmalar ile sabit görüldüğü anlaşılmaktadır.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde ise söz konusu dairelerin belediyedeki iş ve işlemler için rüşvet olarak verildiği, dairelerin size devredilmesini dönemin belediye başkan yardımcısı olan Mehmet Murat ÇALIK isimli şahsın talimatı olduğu yönünde beyanların bulunduğu anlaşılmaktadır.
SORULDU:
Yukarıda yer verilen hususlar kapsamında; söz konusu West Side Projesi hakkında bildikleriniz nelerdir? Projeden sizin adınıza devredilen dairelerin edinim süreci hakkında bilgi veriniz. Rüşvet olarak tarafınıza devredildiği iddia edilen dairelerin ödemelerini nasıl, ne zaman, kime, hangi yol ile yaptınız? Söz konusu ödemelerin kaynağı nedir? Detaylıca açıklamanızı yapınız.
CEVABEN: Yukarıda tarafıma okunan beyanların tamamı asılsız ve iftiradır. Ben söz konusu West Side Projesinden 4 adet daire satın aldım. Bahse konu daireleri banka hesabımda bulunan dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek aldım. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir.
27/07/2015 tarihinde Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı firmalar ile sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede yukarıda tespiti yapılan dairelerin tüm vergiler dahil peşin satış fiyatı yazmaktaydı. Bu sözleşmeye istinaden söz konusu daireleri satın aldım. Satın aldığım dairelerin satın alım sürecinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. 29/07/2015 tarihinde 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1.000.000,00 TL'yi Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı hesaba gönderdim. Söz konusu sözleşmenin ve dekontun