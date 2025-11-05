Baba Hasan İmamoğlu'nun emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! 31 milyonluk taşınmaza 15 milyon TL ödeme

05 Kasım 2025, Çarşamba

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ifadelerini tamamladıktan sonra ayrıldı. Emniyette sorulan Sarıyer'deki '31 milyonluk taşınmaza sadece 15 milyon TL ödenmesi konusunda' baba Hasan İmamoğlu 'Ben bu konuyla ilgili yukarıda beyan ettiğim gibi söz konusu işlemlerle Tuncay YILMAZ'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim. Firmamın tamamının sahibi ben değilim firmanın hissedarıyım.' demekle yetindi.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 15:37
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gelmişti. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelen Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun ifade işlemleri sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, emniyette verdikleri ifadelerin ardından ayrıldı.

İŞTE BABA HASAN İMAMOĞLU'NUN EMNİYETTEKİ İFADELERİ:

ŞÜPHELİ İFADE VERME TUTANAĞI (CMK MADDE 147)

İFADENİN ALINDIĞI YER: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

İFADENİN ALINDIĞI TARİH: 05/11/2025

İFADEYE BAŞLAMA SAATİ: 10.12

Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru olarak cevap vermemem veya yanlış bilgi verdiğim takdirde hakkımda CEZAİ KOVUŞTURMA YAPILABİLECEĞİ SÖYLENDİ. (CMK MADDE 147/a)

ADI VE SOYADI: Hasan İMAMOĞLU

BABA VE ANA ADI: Mehmet - Zehra

DOĞUM YERİ - TARİHİ: Akçaabat - 01/02/1948

NÜFUSA KAY. OLDUĞU YER: Trabzon/Akçaabat

İŞİ - MESLEĞİ: Emekli

İŞ YERİ ADRESİ: Şu an kapalı olduğunu beyan eder.

EĞİTİM DURUMU: Lise Mezunu

CİNSİYETİ - MEDENİ HALİ: Erkek - Evli

AYLIK GELİR DURUMU: Emekli Maaşının tedbirli olduğunu ve şu an bir gelirinin olmadığını beyan eder.

SABIKA DURUMU: Olmadığını beyan eder.

SORUŞTURMA NUMARASI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (2024/228233)

SUÇUN KONUSU: Rüşvet (TCK-252) - Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK-282)

İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama "SUSMA" hakkımın olduğu söylendi. (CMK madde 147/e),

Şüpheden kurtulmam için somut delillerin toplanmasını talep edeceğim bana hatırlatıldığı, aleyhime var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime hususları ileri sürmek imkânı bana verildi. (CMK madde 147/f), bana isnat edilen suç anlatıldı. (CMK Madde 147/b),

Müdafi tayin hakkımın bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değil isem, Baro tarafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceğim ve onun hukuki yardımından yararlanabileceğim söylendi. (CMK madde 147/c),

Yakalandığımı yakınlarıma duyurma hakkımın olduğu ve Cumhuriyet Savcısı emri ile yakınlarıma haber verileceği tarafıma söylendi. (CMK madde 147/d)

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNİN; (23/d)

"Müdafi sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi bir müdahalede bulunamaz, hukuki yardım maddi olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez, Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafi her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir." Koşullar yüzüne karşı okunarak kendisine hatırlatıldı.

İfadenin alınmasına geçildi;

Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir, isnat edilen suçlamayı anladım, soracak olduğunuz konularda ifademi İstanbul 1 No.lu Barosuna kayıtlı 42001 sicil sayılı Avukat Atacan IŞIK ve İstanbul 1 No.lu Barosuna kayıtlı 42521 sicil sayılı Avukat İsmail Emre TELCİ eşliğinde vermek istiyorum demesi üzerine ifadeye geçildi.

SORULDU: Kısaca öz geçmişinizi açıklayınız.

CEVABEN: 1948 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde doğdum. Eğitim hayatımı Trabzon'da tamamladım. 1968 yılından beri ticaret ile ilgilenmekteyim. Yaklaşık 35 senedir İstanbul'da yaşamaktayım. İnşaat sektöründen emekli oldum.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı ve bu mal varlıklarınızın edinim süreçleri hakkında detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Üzerime kayıtlı birden fazla gayrimenkul vardır, bunları hatırlamam mümkün değil ancak gerekli yerlerden temin edilebilir. Ayrıca UYAP sisteminden de görülebilir.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğunuz ya da kullanımınızda olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz.

CEVABEN: Benim üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi ya da kullanımımda olan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da mal varlığı bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar sizin adınıza kayıtlı veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız telefon numaralarınızı beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu telefon numaralarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben yaklaşık 25-30 senedir şu an numarasını hatırlamadığım firmam olan İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı numara kullanıyordum ancak yaklaşık 3 sene önce bu numaramı kapattım. Hali hazırda yaklaşık 3 senedir İmamoğlu İnşaat unvanlı firmam üzerine kayıtlı sayılı numarayı kullanmaktayım. Ayrıca cezaevi ile görüşmek için de sayılı numarayı kullanmaktayım. Bunun haricinde herhangi bir numara kullandığımı hatırlamıyorum ve benim adıma kayıtlı olup bir başka şahsın kullandığı telefon numarası bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar aktif ya da pasif ayrımı olmaksızın sizin adınıza veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben ticaret ile ilgilendiğim için bu zamana kadar birçok bankada hesabım bulunmaktaydı ancak şu an bireysel olarak Garanti Bankasında hesabım vardır. Benim adıma kayıtlı olan banka hesaplarını ben kullanmaktayım. Bir başka şahsın adına kayıtlı olup benim kullanımımda olan banka hesabı bulunmamaktadır.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olan (şahıs firması, ortağı olduğunuz firma, müdürlüğünü yaptığınız firma veya gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğunuz) herhangi bir firma veya iş yeri var mıdır? Varsa bunları beyan ediniz.

CEVABEN: 1968 yılında şahıs firması olarak Trabzon ilinde inşaat sektöründe faaliyetler yürüttüm, daha sonra şahıs firmam 1990'lı yılların başında İmamoğlu İnşaat Limited Şirketi olarak faaliyetlerimize devam ettik. İmamoğlu İnşaat firmasına kayyum atanana kadar da yönetim kurulundaydım. Bunun haricinde herhangi bir ortağı olduğum, müdürlüğünü yaptığım ya da gayri resmi ortağı ya da sahibi olduğum herhangi bir firma olmamıştır.

SORULDU: Bugüne kadar adınıza düzenlenmiş herhangi bir vekâletname var mıdır? Var ise kimler tarafından sizin adınıza hangi işlemlerde kullanılmak üzere vekâletname verilmiştir?

CEVABEN: Ben ticaret ile ilgilenmekte olduğum için ve inşaat firmam olduğu için birçok defa firmanın işlemleri ile ilgili vekaletname vermişimdir ancak bunları net olarak hatırlamıyorum.

SORULDU: Bugüne kadar alacaklısı veya borçlusu konumunda olduğunuz icra takip dosyası var mıdır? Var ise kim ya da kimler tarafından açıldı? Açıklayınız.

CEVABEN: Bu zamana kadar alacaklısı ya da borçlusu olduğum icra takip dosyam olmamıştır.

SORULDU: İmamoğlu İnşaat tarafından satın alınan Güllüce Tarım'ın satın alınma süreci hakkında bilgi veriniz. Bahse konu şirket ne kadar bedelle satın alınmıştır? Satın aldığınız dönemde Güllüce Tarım'ın öz kaynakları nelerdir? Bu öz kaynakların değeri ne kadardır? Detaylıca açıklama yapınız.

CEVABEN: Tarafıma sorulan Güllüce Tarım'ın satın alınma süreci ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Firmamın bu tür işlemleriyle firmamın genel müdürü olan Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmekteydi. Söz konusu olayın detaylarına kendisi vakıftır.

Mali Suçlar Araştırma Kurulunun 2025-1103-8,2025-935-17,2025-1059-11 sayılı Raporunda;

Başkanlığımız veri tabanında yapılan sorgulamalar neticesinde, İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi' nin Ali NUHOĞLU ile gerçekleştirdiği transfer işlemlerine ilişkin özet bilgi aşağıdaki gibidir.

(Bu bölümde İmamoğlu İnşaat'tan Ali Nuhoğlu'na yapılan üç adet 5.000.000 TL'lik EFT işlemini gösteren bir tablo bulunmaktadır. İşlemlerin açıklaması "GÜLLÜCE TARIMCILIK SAN VE TİC A.Ş HİSSE DEVİR SÖZLEŞME BEDELİ VADELİ ÇEK ÖDEMESİ" şeklindedir.)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 15.03.2024; 05.04.2024; 16.05.2024 tarihlerinde üç farklı işlemde "GÜLLÜCE TARIMCILIK SAN VE TİC A.Ş HİSSE DEVİR SÖZLEŞME BEDELİ VADELİ ÇEK ÖDEMESİ" işlem açıklamasıyla toplam 15.000.000,00-TL tutarında İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi' nden Ali NUHOĞLU' na bankacılık transfer işlemi gerçekleştirildiği görülmüştür.

SORULDU: MASAK Raporuna konu Güllüce Tarım unvanlı firmanın size ait olan İmamoğlu İnşaat firması tarafından satın alındığı anlaşılmış, Söz konusu firmanın öz kaynaklarıyla birlikte satın alındığı süreçte Güllüce Tarım unvanlı firmanın İstanbul ili Sarıyer ilçesinde Mirgün Mahallesi bulunan 3 adet taşınmazın 31 milyon TL'lik değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon TL ödeme dışında başkaca ödeme tespit edilememesini nasıl açıklıyorsunuz?

CEVABEN: Ben bu konuyla ilgili yukarıda beyan ettiğim gibi söz konusu işlemlerle Tuncay YILMAZ'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim. Firmanın tamamının sahibi ben değilim firmanın hissedarıyım.

Mali Suçlar Araştırma Kurulunun 2025-1103-8,2025-935-17,2025-1059-11 sayılı Raporunda;

e) İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin Yasal Defterleri Üzerinden Güllüce Tarımcılık Şirketinin Hisse Devrine İlişkin Yapılan Tespitler

(Bu bölümde İmamoğlu İnşaat A.Ş.'nin yevmiye defterinden Güllüce Tarımcılık hisse devrine ilişkin kayıtları gösteren bir tablo yer almaktadır. Tabloya göre 48 Milyon TL'lik hisse devri yapılmış, 15 Milyon TL'si Ali Nuhoğlu'na ödenmiş ve kalan 33 Milyon TL bakiye kalmıştır.)

Ayrıca Başkanlığımız talebi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından, Başkanlığımıza gönderilen ve söz konusu şirketler arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesinde, Güllüce Tarımcılık şirketinin hisselerinin tamamına 48 Milyon TL değer biçildiği, İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından söz konusu hisse devrine ilişkin ödemelerin 5 Milyon şeklinde 3 taksitle toplam 15 Milyon TL lik kısmının nakit olarak ödeneceği, kalan 33 Milyon TL lik kısmının ise İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından 1185 Ada 5 parsel, Gürpınar Mah. Ömer Seyfettin Cad. No:88/1 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki 1 adet villanın devri karşılığında...

...ödeneceği hususlarına yer verilmiştir. TMSF tarafından Başkanlığımıza gönderilen evraklarda villanın devrine yönelik olarak yapılan araştırmalarda; İmamoğlu İnşaat A.Ş ve Ali NUHOĞLU arasında Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı, ancak söz konusu sözleşmenin noter onaylı olarak yapılmadığı ve adi sözleşme şeklinde düzenlendiği hususu tespit edilmiştir. Bahse konu Satış Vaadi Sözleşmesi Rapor ekinde yer almaktadır.

Ayrıca söz konusu sözleşmede, İmamoğlu İnşaat tarafından Güllüce Tarımcılık şirketinin devir tarihinde muaccel hale gelmemiş 87 Milyon TL borcunun ise İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından üstlenileceği hususu da yer almaktadır.

(Rapor, İmamoğlu İnşaat'ın yasal defterlerinde ve banka kayıtlarında yapılan incelemelere devam eder. Güllüce Tarım'ın 48 Milyon TL'lik hisse devrinin kaydedildiği, 15 Milyon TL'nin Ali Nuhoğlu'na ödendiği ancak villa devrinin henüz yapılmadığı ve 87 Milyon TL'lik borca ilişkin bir kayıt yapılmadığı belirtilir. Güllüce Tarım'ın kendi defterlerinde de böyle bir borç kaydına rastlanmadığı ifade edilir.)

Yukarıda Güllüce Tarımcılık şirketinin devrine yönelik yer alan tespitlere ilişkin olarak şüpheli şahıslar Ali NUHOĞLU ve Tuncay YILMAZ tarafından verilen ifadelerinde özetle;

Tuncay YILMAZ tarafından; "2024 şubat ayında da ALİ NUHOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu güllüce tarım unvanlı şirketi İMAMOĞLU İNŞAAT firması olarak 48 milyona satın aldıklarını ve ayrıca şirketin 87 milyonluk borcunu ödemek üzere sözleşme ile güllüce tarımı satın aldıklarını... bu arsa içerisinde ayrıca iki konut da satın alınmış olduğu." şeklinde ifade edilmiştir.

Ali NUHOĞLU isimli şahsın Etkin pişmanlık ifadesinde ise; "2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı bana "biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi olarak devralacağız" dedi. ... Bu şirketi ben 2024 yılının Mart ayında İMAMOĞLU İNŞAAT'a devrettim. Devirle alakalı bu süreçte 15 Milyon TL ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine (toplamda 48 Milyon TL) ilişkin bir sözleşme yapıldı."

(Ali NUHOĞLU'nun ifadesinin devamı): "...Şubat ayı içeresinde formaliteden bir ek sözleşme 87 Milyon TL cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. ... Bana verilen 15 Milyonluk 3 adet çekte villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir... Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

SORULDU: Yukarıda MASAK raporunda ve Ali NUHOĞLU isimli şahsın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesi birlikte değerlendirildiğinde; bahse konu villa satış olayının muvazaalı şekilde yapıldığı, söz konusu Güllüce Tarım unvanlı firmanın 87 milyon TL borcu olmamasına rağmen Hisse Devir Sözleşmesinde 87 milyon TL'lik borç gösterildiği... Hisse devir sözleşmesinde Güllüce Tarım'ın belirtildiği gibi bir borcunun olmamasına rağmen borç gösterilmesi ve borcun İmamoğlu İnşaat firması tarafından üstlenilmesindeki amaç nedir? Detaylıca açıklama yapınız.

CEVABEN: Ben yukarıda da beyan ettiğim gibi söz konusu olaya vakıf değilim. Şirketin bu tür işlemleriyle Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmektedir. Detaylarına kendisi vakıftır. Ayrıca benim ismim söz konusu soruda geçmemektedir.

Mali Suçlar Araştırma Kurulunun 2025-1103-8,2025-935-17,2025-1059-11 sayılı Raporunda;

(Bu sayfalarda İmamoğlu İnşaat, Hasan İmamoğlu, Asoy İnşaat ve Carsal Reklamcılık arasında gerçekleşen çok sayıda para transferini gösteren tablolar yer almaktadır.)

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 10.05.2021 tarihinde Hasan İMAMOĞLU tarafından İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi' ne 244.411,52 Dolar gönderildiği, 17.05.2021 tarihinde ise İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Asoy İnşaat Anonim Şirketi' ne 244.409,72 Dolar gönderildiği görülmüştür. Aynı şekilde, 17.05.2021 tarihinde Hasan İMAMOĞLU tarafından İmamoğlu İnşaat... 3.009.500,00-TL gönderdiği... Asoy İnşaat Anonim Şirketi' ne 3.009.000,00-TL gönderildiği görülmüştür.

...Carsal Reklamcılık Ve Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi' ne 2024 yılında beş farklı işlemde "İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ, GÜRPINAR MAHALLESİ, 1056 ADA, 8 PARSEL KAYITLARINDA KAİN İN MARİ PRIME PROJESİ" işlem açıklaması ile toplam 50.000.000,00-TL gönderildiği görülmüştür.

...SORULDU (devamı): Yukarıda tabloda belirtilen ve açıklaması yapılan para transferleri ne amaçla yapılmıştır? Bu paraların kaynağı nedir? Hangi iş ve işlemler neticesinde bu transferler gerçekleşmiştir? Detaylıca açıklama yapınız.

CEVABEN: Ben yukarıda da beyan ettiğim gibi söz konusu olaya vakıf değilim. Şirketin bu tür işlemleriyle Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmektedir. Detaylarına kendisi vakıftır. Şirket benden para istemiştir, bende şahsi birikimimi göndermişimdir.

Mali Suçlar Araştırma Kurulunun ... Raporunda;

f) İmamoğlu İnşaat A.Ş' ile CARSAL Reklamcılık Şirketi Arasındaki İşlemlere İlişkin Yapılan Tespitler

(Bu bölümde para akışını gösteren bir şema yer almaktadır. Şemaya göre Murat KAPKİ'nin ortağı olduğu BVA Reklam'dan Hüseyin KÖKSAL'a, oradan da Hüseyin KÖKSAL'ın ortağı olduğu CARSAL Reklamcılık'a ve son olarak İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon TL'lik bir para transferi gerçekleşmiştir. Bu para karşılığında Carsal şirketi adına bir taşınmaz tescil edilmiştir.)

(Bu sayfalarda Hüseyin Köksal, BVA Reklam, Carsal Reklamcılık ve İmamoğlu İnşaat arasındaki para transferlerinin detaylı dökümünü içeren tablolar devam etmektedir. İşlem açıklamaları "HESABA AKTARILAN TALİMAT İLE" ve "İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ, GÜRPINAR MAHALLESİ, 1056 ADA, 8 PARSEL KAYITLARINDA KAİN İN MARİ PRIME PROJESİ" şeklindedir.)

SORULDU: Yukarıda tarafınıza okunan hesap hareketleri hangi iş veya işlem nedeniyle gerçekleştirilmiştir? Hüseyin KÖKSAL, Murat KAPKİ isimli şahıslar ve bu şahısların yetkilileri oldukları firmalar ile aranızdaki ticari ilişki nedir? İmamoğlu İnşaat'tan Carsal Reklam'a satılan gayrimenkul kimden, nasıl ve ne şekilde alınmış ve Carsal Reklam'a ne şekilde satılmıştır? Gayrimenkulün akibeti nedir? Detaylı olarak açıklayınız

CEVABEN: Tarafıma sorulan Hüseyin KÖKSAL isimli şahsın amcalarını tanırım, kendisiyle ailevi bir tanışıklığımız vardır ancak Murat KAPKİ isimli şahsı tanımam. Yukarıda tarafıma sorulan ticaret ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Diğer sorularda da beyan ettiğim gibi Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmekteydi. Ben bu konuya vakıf değilim.

(Bu sayfalarda, 1056 Ada, 8 parsel üzerinde bulunan ve İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu anlaşılan "İnmari Prime" isimli projenin fotoğrafları ve proje detayları yer almaktadır.)

MASAK raporunda arsanın, İmamoğlu İnşaat isimli firmadan, Carsal Reklam isimli firmaya 50.000.000 TL karşılığı satıldığının bildirildiği görülmüştür.

SORULDU: Bu bağlamda İmamoğlu İnşaata ait bir arsanın Carsal Reklam isimli firmaya sattıktan sonra arsaya İmamoğlu İnşaata ait bir proje yapılmasındaki amaç nedir? Gayrimenkul devir işlemi firmalar adına kimler arasında yapılmıştır? Detaylı olarak açıklayınız

CEVABEN: Söz konusu proje hatırladığım kadarıyla kat karşılığı yapılan bir projeydi ancak yukarıda da beyan ettiğim gibi Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmekteydi. Detaylarına kendisi vakıftır.

(Sayfalar 14'ten 32'ye kadar olan bölümler, benzer şekilde MASAK raporlarından alıntılar, şüpheliye yöneltilen sorular ve şüphelinin genellikle "Tuncay Yılmaz ilgileniyordu, benim bilgim yok" şeklindeki cevaplarını içermektedir. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır):

İmamoğlu İnşaat ile Tuncay Yılmaz-Selver Yılmaz Arasındaki İşlemler: Tuncay Yılmaz, eşi ve kayınbiraderi üzerinden, kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki AĞAÇ A.Ş.'ye dayanan paralarla İmamoğlu İnşaat'tan villa satın alması.

İmamoğlu İnşaat ile Mahmut Gültekin Arasındaki İşlemler: Elektrik taşeronu olan Gültekin'in, firmadan alacağı olmasına rağmen firmaya yüksek meblağlarda nakit ödeme yaparak villa ve daire satın alması.

İmamoğlu İnşaat ile Burcu Beyazoğlu Arasındaki İşlemler: Şirketin finans müdürü olan Beyazoğlu ve İBB iştirakinde çalışan eşinin, kaynağı şüpheli bulunan nakit paralarla şirketten daire alması.

İmamoğlu İnşaat ile Baran Gönül Arasındaki İşlemler: Şirketin şantiye şefi olan Gönül'ün, yine kaynağı belirsiz nakit parayla şirketten araç ve daire alması.

7256 Sayılı Kanun (Varlık Barışı) Kapsamında Yatırılan Tutar: Şirket hesaplarına bu kanun kapsamında yatırılan yaklaşık 35 milyon TL'nin kaynağı sorulduğunda şüphelinin "ticaretten elde ettiğim kendi birikimim" demesi.

West Side Projesi Soruşturması: Çok sayıda kişinin (diğer proje ortakları) ifadelerinde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet olarak Hasan İmamoğlu'na 4 adet daire verildiğini iddia etmeleri. Hasan İmamoğlu'nun bu iddiaları reddederek daireleri 2015 yılında bedeli karşılığında satın aldığını ve 1.000.000 TL ödediğini beyan etmesi.

Hırvatistan'a Para Transferi: Torunu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki Tectum Investment D.o.o. adlı şirketine gönderilen paraların kaynağının sorulması üzerine, şüphelinin "kendi birikimimden torunuma destek olmak için gönderdim" demesi.

SORULDU: İfadenize eklemek istediğiniz başkaca husus var mı? Varsa nelerdir?

CEVABEN: Tarafıma isnat edilen suçlamaları okudum ve anladım ancak tarafıma isnat edilen suçlamaların tamamı mesnetsiz ve iftiradan ibarettir. Benim yıllardır inşaat sektöründe edindiğim mal varlıklarıma ve emekli maaşıma el konuldu. Bu sebeple daha öncesinde geçinme kaynağım olan kira gelirlerimi ve emekli maaşımı alamıyorum. Benim ve ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Savcılık Makamınca bu tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum.

MÜDAFİİLERDEN SORULDU: "Söz konusu soruşturmada müvekkilimize sorulan soruların kaynağı olan MASAK raporu son derece kötü hazırlanmıştır ve hatalar içermektedir... Müvekkilimiz hakkında yurtdışına çıkış yasağını basından öğrendik. Bu tedbirin ve mal varlığına uygulanan diğer tedbirlerin de ivedilikle kaldırılmasını... talep ediyoruz. Müvekkilin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Diyeceklerimiz bunlardan ibarettir."

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 147. maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup okutularak, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. İfade Bitiş Tarih: 05/11/2025 saat: 12.10

(Belge, ifadeyi alan ve yazan polis memurları, ifade veren Hasan İmamoğlu ve müdafileri Av. Atacan IŞIK ve Av. İsmail Emre TELCİ'nin imzalarıyla son bulmaktadır.)

g) İmamoğlu İnşaat A.Ş' ile Tuncay YILMAZ-Selver YILMAZ Arasındaki İşlemlere İlişkin Yapılan Tespitler

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 2024 yılı yasal defterleri ve bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından yapıldığı anlaşılan İn Mari Prime Projesinde yer alan 6 Nolu villa alımı kapsamında soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan Tuncay YILMAZ adına açılmış 340-Alınan Sipariş Avansları hesabına toplam 21.330.000,00-TL tutarında bakiye kaydı yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu hesabın detaylı yevmiye kaydı dökümü aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Söz konusu villa için yapılan sipariş avans ödemelerinin ne şekilde yapıldığına ilişkin yapılan araştırmalarda;

17.04.2024 tarihindeki 623.000 TL, 07.05.2024 tarihindeki 400.000 TL ve 16.05.2024 tarihindeki 12.830.000 TL tutarındaki ödemelerin Tuncay YILMAZ' ın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına gelen tutarlardan oluştuğu,

17.04.2024 tarihindeki 2.600.000 TL tutarındaki ödemenin Selver YILMAZ' ın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına gelen tutardan oluştuğu,

16.04.2024 tarihindeki 2.377.000 TL ve 21.08.2024 tarihindeki 2.500.000 TL tutarındaki ödemelerin Yiğit ÇAM isimli şahsın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına gelen tutarlardan oluştuğu

Bilgilerine rastlanılmıştır.

Yiğit ÇAM isimli şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; şahsın Tuncay YILMAZ' ın eşi Selver YILMAZ' ın kardeşi olduğu(Tuncay YILMAZ' ın kayınbiraderi) olduğu anlaşılmıştır. Şahıs tarafından İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına gönderdiği tutarların kaynağına ilişkin yapılan araştırmalarda, şahsın 2022 ve 2023 yıllarında "Finans Uzmanı" ünvanıyla kısa süreli SGK lı çalışma kaydı bulunduğu GÜRÇAM Süs Bitkileri Ticaret A.Ş nin banka hesaplarından geldiği bilgisine rastlanılmıştır.

GÜRÇAM Süs Bitkileri A.Ş' nin bankacılık işlem kayıtlarının araştırılması neticesinde; söz konusu şirketin banka hesaplarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Bağlı Kuruluş/İştiraki olan İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİ. HİZ. VE HAY. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş (AĞAÇ A.Ş)' nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiği söz konusu paraları Yiğit ÇAM' ın banka hesaplarına aktardığı bilgisine rastlanılmıştır. Söz konusu para transferi bilgilerinin detayına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Şüpheli şahıs Tuncay YILMAZ' ın kayınbiraderi Yiğit ÇAM hakkında yapılan araştırmalarda GÜRÇAM şirketi ile para transferi gerçekleştirdiği tarihlerde aralarında çalışan işveren ilişkisi bulunmadığı ve söz konusu para transferlerine konu olabilecek herhangi bir faturada bulunmadığı bilgilerine rastlanılmıştır.

Ayrıca söz konusu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; şahsın banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit işlemler bulunmazken 2023 yılından itibaren döviz ve TL cinsinden yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirdiği hususlarına rastlanılmış olup, söz konusu nakit yatırmaların yüksek tutarlılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Söz konusu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; şahsın banka hesaplarına nakit yatırılan ve GÜRÇAM şirketinden gelen paraları İMAMOĞLU İnşaat A.Ş şirketine aktardığı hususuna rastlanılmış olup, hesabına gelen toplam tutardan, Raporun önceki bölümünde belirtildiği üzere Tuncay YILMAZ adına alınacak 6 nolu villa için 4.877.000 TL' sini İmamoğlu İnşaat A.Ş banka hesaplarına aktardığı,

Yine söz konusu şahsın İmamoğlu İnşaat A.Ş' den alacağı daire karşılığında(İn Mari Oxygen Projesi B Blok 17 Nolu daire) sipariş avansı ödemesi kapsamında toplam 9.750.000-TL tutarında İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına para transferi gerçekleştirdiği bilgisine rastlanılmış olup, şirketin 2024 yasal defter kayıtlarında söz konusu sipariş avanslarını aşağıdaki şekilde 340-Alınan Sipariş Avansları hesabına kaydettiği bilgisine rastlanılmıştır.

Sonuç olarak, şüpheli Tuncay YILMAZ' ın kayınbiraderi Yiğit ÇAM isimli şahıs üzerinden, şahsın hesabına nakit olarak yatırılan paralar ve GÜRÇAM şirketi üzerinden gelen (Ağaç A.Ş kaynaklı) toplam 14.627.000-TL tutarında paranın İmamoğlu İnşaat A.Ş banka hesaplarına aktarılmıştır.

İmamoğlu İnşat A.Ş' nin TAKBİS Kayıtları üzerinden yapılan araştırmada, söz konusu villanın Tuncay YILMAZ' ın eşi Selver YILMAZ adına ve dairenin Yiğit ÇAM adına 2025 yılı içerisinde devir edildiği hususlarına rastlanılmıştır. Yukarıda anlatılan tüm işlemlerinin şablon üzerinde gösterilmiş hali aşağıdaki şekildedir.

(Şema: Tuncay Yılmaz, eşi Selver Yılmaz, kayınbiraderi Yiğit Çam, Gürçam Süs Bitkileri, İstanbul Ağaç Peyzaj A.Ş. ve İmamoğlu İnşaat arasındaki karmaşık para akışını ve bu akış sonucunda Tuncay Yılmaz ve ailesinin villa/daire sahibi olmasını gösteren bir akış şeması bulunmaktadır.)

h) İmamoğlu İnşaat A.Ş ile Mahmut GÜLTEKİN Arasındaki İşlemlere İlişkin Yapılan Tespitler

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 2023 ve 2024 yılları yasal defterleri üzerinden yapılan araştırmalarda; şirket tarafından yürütülen projelerde elektrik işlerinin yapımında Mahmut GÜLTEKİN isimli şahsın şahıs şirketi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilere rastlanılmış olup, şahsın gerçekleştirmiş olduğu mal/hizmet teslimlerine ilişkin olarak 2023 ve 2024 yıllarında İmamoğlu İnşaat A.Ş' ye kestiği faturaların şirket yasal defterlerine aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde kaydedildiği bilgisine rastlanılmıştır.

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin yasal defter kayıtları ve bankacılık işlem kayıtları üzerinden yapılan araştırmalarda; Mahmut GÜLTEKİN tarafından İmamoğlu İnşaat A.Ş' ye verilen mal/hizmet karşılığında kesilen faturaların bedellerinin 2023 yılı sonunda 9.600.060,45-TL lik kısmının ve 2024 yılında kesilen faturaların ise tamamının yani 11.824.270,41-TL tutarlık kısmının İmamoğlu İnşaat A.Ş'

den tahsil edilmediği ve 2024 yılı sonunda toplam olarak 320- Satıcılar hesabında 21.424.330,86-TL bakiye ile kapandığı hususuna rastlanılmıştır.

Yine İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin yasal defter kayıtları ve bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; Mahmut GÜLTEKİN isimli şahsın nakit olarak İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına "İnmari Prime 12 Nolu villa ödemesi" işlem açıklamasıyla yatırdığı toplam 10.512.000-TL tutarındaki paranın İmamoğlu İnşaat A.Ş yasal defterlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği kaydedildiği bilgisine rastlanılmıştır.

Ayrıca yine İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin yasal defter kayıtları ve bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; Mahmut GÜLTEKİN isimli şahsın nakit olarak İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına "İnmari Oxygen A2 Blok Daire 15" işlem açıklamasıyla yatırdığı toplam 7.318.000-TL tutarındaki paranın İmamoğlu İnşaat A.Ş yasal defterlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği kaydedildiği bilgisine rastlanılmıştır

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 2025 yılı bankacılık işlemlerinin analizi sırasında; Mahmut GÜLTEKİN tarafından 14.02.2025 tarihinde "İNMARİ OKSİJEN A2 BLOK DAİRE 15 KALAN ÖDEME" işlem açıklamasıyla 982.000-TL, 06.03.2025 tarihinde ise "İNMARİ PRİME 12 NOLU VİLLA ÖDEMESİ" işlem açıklamasıyla 2.800.000-TL'nin İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına nakit olarak yatırıldığı bilgilerine rastlanılmıştır.

Mahmut GÜLTEKİN isimli şahsın yürütmüş olduğu ticari faaliyetleri sonucunda beyan etmiş olduğu Gelir Vergisi Beyannamelerinin araştırılması neticesinde; şahsın 2022 yılında 184.332-TL tutarında zarar, 2023 yılında 571.910-TL tutarında kar ve 2024 yılında 564.710-TL tutarında kar beyan ettiği bilgilerine rastlanılmıştır.

Mahmut GÜLTEKİN hakkında MERNİS kayıtlarında yapılan araştırmada; şahsın ayrıca Başkanlığımızca daha önce düzenlenip Savcılık Makamına gönderilen 25.02.2025 tarih ve 2025-1103-4,2025-978-6 sayılı Raporda; hesaplarına nakit olarak yatırdığı 12.800.000-TL tutarında parayı Tuncay YILMAZ' a 14.05.2024 tarihinde "MARMARA EREĞLİSİ 1248 ADA 1 PARSEL 17 VE 18 NOLU KONUT BEDELİ TUNCAY YILMAZ" işlem açıklamasıyla gönderen Hanife BORAN isimli şahsında abisi olduğu hususuna rastlanılmıştır. Hanife BORAN hakkında yapılan araştırmalarda; şahsın herhangi bir SGK çalışma kaydı, şirket ortaklık ve yöneticiliği ve gelir getirici ticari faaliyeti olmayan bir şahıs olduğu ve söz konusu taşınmazı alabilecek seviyede bir mali profile sahip olmadığı anlaşılmıştır.

SORULDU:

Yukarıda sahibi olduğunuz İmamoğlu İnşaat firmasının genel müdürü Tuncay YILMAZ, bu şahsın eşi Selver YILMAZ ve Mahmut GÜLTEKİN isimli şahıslar tarafından İmamoğlu İnşaat firmasının banka hesaplarına gönderilen tutarlar hakkında açıklamalarınızı yapınız.

CEVABEN: Ben yukarıdaki sorularda da beyan ettiğim gibi şirketin bu tür işlemleriyle Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmekteydi. Söz konusu olayın detaylarına kendisi vakıftır. Hatırladığım kadarıyla Mahmut GÜLTEKİN isimli şahıs taşeronumuzdur.

i) İmamoğlu İnşaat A.Ş' ile Burcu BEYAZOĞLU Arasındaki İşlemlere İlişkin Yapılan Tespitler

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 2023-2024 yılı yasal defter kayıtları ve bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; Burcu BEYAZOĞLU isimli şahsın İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına "OKSİJEN B BLOK 18 NUMARA" işlem açıklamalarıyla gönderdiği toplam 6.135.400-TL tutarındaki paranın İmamoğlu İnşaat A.Ş yasal defterlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği kaydedildiği bilgisine rastlanılmıştır

Burcu BEYAZOĞLU isimli şahıs tarafından söz konusu daire için "OKSİJEN B BLOK 18 NUMARA vb." işlem açıklamalarıyla bankacılık transferi ile kendi banka hesaplarından gönderdiği tutarların bilgileri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Ayrıca yine İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; Burcu BEYAZOĞLU isimli şahsın daire avans ödemelerinden aşağıdaki tabloda belirtilenleri İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına nakit olarak yatırdığı bilgisine rastlanılmıştır.

Burcu BEYAZOĞLU avans ödemesi olarak 16.04.2024 tarihinde İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin yasal defterlerine kaydettiği 2.750.000-TL nin şirket banka hesaplarına nasıl geldiğine ilişkin yapılan araştırmalarda; 16.04.2024 tarihinde şirketin banka hesaplarına Ümit BEYAZOĞLU isimli şahsın banka hesabından söz konusu tutarın transfer edildiği hususuna rastlanılmış olup, MERNİS kayıtlarında yapılan araştırmalarda şahsın Burcu BEYAZOĞLU' nun eşi olduğu bilgisine rastlanılmıştır

Ümit BEYAZOĞLU isimli şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; şahsın SGK kayıtlarında 2021 yılı başından itibaren İ.B.B' inin iştiraki olan İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş' de "Muhasebe Uzmanı, Muhasebe şefi" ünvanlarıyla çalışma kaydı bulunduğu bilgisine rastlanmıştır. Şahsın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat A.Ş banka hesaplarına gönderdiği 2.750.000-TL tutarında paranın kaynağına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda ise, paranın 05.04.2024 tarihinde şahsın babası olduğu tespit edilen Muammer BEYAZOĞLU isimli şahsın banka hesabından gönderildiği bilgisine rastlanılmıştır.

Şahsın babası Muammer BEYAZOĞLU' nun banka hesapları üzerinde yapılan araştırmalarda, şahsın SGK dan emekli maaşı aldığı ve oğlu Ümit BEYAZOĞLU' na 05.04.2024 tarihinde gönderdiği 2.750.000-TL' yi aynı gün içerisinde ve dakikalar öncesinde banka hesabına nakit olarak yatırdığı bilgisine rastlanılmıştır. Yine şahıs hakkında yapılan araştırmalarda, şahıs tarafından transfer tarihinin öncesi ve sonrasında söz konusu nakit yatırılan paraya kaynak oluşturabilecek herhangi bir araç ve taşınmaz satışı gerçekleştirmediği bilgine rastlanılmıştır.

Ümit BEYAZOĞLU' nun banka hesabına babasının banka hesapları üzerinden 05.04.2024 tarihinde gelen 2.750.000-TL aynı gün ve dakikalar içerisinde vadeli mevduat hesabına aktardığı ve İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına aktardığı tarih olan 16.04.2024 tarihine kadar söz konusu paradan 30.726-TL tutarında mevduat faizi elde ettiği ve bu tutarın hesaplarında kaldığı hususu ayrıca görülmüştür. Dikkat çekici olan diğer bir husus ise babası Muammer BEYAZOĞLU ile Ümit BEYAZOĞLU' nun bu nakit yatırma ve transfer işlemlerinde aynı Türkiye İş Bankasının Radar-YeniBosna/İstanbul şubesindeki hesaplarını kullanmış olmasıdır. Aynı şubeden, dakikalar sonra zaten Ümit BEYAZOĞLU' nun banka hesabına transfer edilecek tutarın neden doğrudan Ümit BEYAZOĞLU' nun hesabına yatırılmayıp babası Muammer BEYAZOĞLU'nun hesabına nakit yatırılması işlemi son derece dikkat çekicidir. Sonuç olarak, Burcu BEYAZOĞLU adına İmamoğlu İnşaat A.Ş' den alınacak daire için muhtelif şekillerde İmamoğlu İnşaat A.Ş banka hesaplarına toplam 6.335.000-TL tutarında giriş olduğu bilgisine rastlanılmıştır.

j) İmamoğlu İnşaat A.Ş' ile Baran GÖNÜL Arasındaki İşlemlere İlişkin Yapılan Tespitler

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 2023-2024 yılı yasal defter kayıtları ve bankacılık işlemleri üzerinden yapılan araştırmalarda; Baran GÖNÜL isimli şahsın İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin banka hesaplarına "34 ATA 661 ARAÇ BEDELİ" işlem açıklamasıyla nakit olarak yatırdığı 81.800- USD(2.358.572-TL) tutarındaki paranın İmamoğlu İnşaat A.Ş yasal defterlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği kaydedildiği bilgisine rastlanılmıştır.

Söz konusu yevmiye kaydının içeriğinde İmamoğlu İnşaat A.Ş' ye ait olan 34 ATA 661 plakalı araç satışının gerçekleştirildiği hususuna rastlanılmıştır.

Bahse konu şahıs hakkında SGK kayıtlarında yapılan araştırmalarda; şahsın 2023/1 – 2024/11 dönemleri arasında İmamoğlu İnşaat A.Ş' de "Şantiye Şefi" ünvanıyla çalışma kaydı bulunduğu ve aynı zamanda şahsın MB TURKUAZ MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde %49 oranında ortaklığı bulunduğu bilgilerine rastlanmıştır.

Şahsın yukarıda bilgileri yer verilen aracın alımına yönelik finansman kaynağını araştırılması amacıyla şahsın bankacılık işlemlerinde gerçekleştirilen araştırmalarda; şahsın aracı devir aldığı tarih öncesinde şahsın banka hesaplarından söz konusu araç alımına konu edilebilecek bir nakit çekim işlemi gerçekleştirilmediği hususuna rastlanılmıştır.

Ayrıca şahsın bankacılık işlemlerinin analiz edilmesi sırasında; şahıs tarafından, İmamoğlu İnşaat A.Ş' ni banka hesaplarına "BEYLİKDÜZÜ İNMARİ OKSİJEN SİTESİ A2 BLOK DAİRE 20 SATIŞ BEDELİ" işlem açıklamasıyla 22.01.2025 tarihinde 8.300.000-TL ve 31.01.2025 tarihinde 1.200.000-TL tutarında nakit para yatırma işlemi gerçekleştirdiği hususlarına rastlanmıştır. Şahsın TAKBİS kayıtlarında yapılan araştırmalarda ise İmamoğlu İnşaat A.Ş' den 25.02.2025 tarihinde İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi 1075 Ada 25 Parselde bulunan Çatı Arasında Piyesi Olan Konut nitelikli taşınmazın şahsa devredildiği bilgisine rastlanılmıştır.

Şahıs tarafından satın alınan söz konusu taşınmazın finansmanına ilişkin yapılan araştırmalarda, şahsın söz konusu taşınmaz için herhangi bir konut kredisi kullanmadığı ve nakit olarak yatırılan söz konusu toplam 9.500.000-TL' yi kendi banka hesaplarından da çekmediği bilgilerine rastlanmıştır. Ayrıca şahıs tarafından söz konusu nakit yatırmaların gerçekleştiği tarihlerin hemen öncesinde söz

konusu nakit paralara kaynak oluşturabilecek, şahıs tarafından taşıt veya taşınmaz satışı da gerçekleştirilmediği hususlarına rastlanılmıştır.

SORULDU: Yukarıda yer verilen daire satış konuları hakkında detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Burcu BEYAZOĞLU isimli şahıs yaklaşık 15 yıldır İmamoğlu İnşaat firmamızda çalışmakta ve kendisi finans müdürüdür. Eşi Ümit BEYAZOĞLU isimli şahıs da bildiğim kadarıyla İBB'de çalışmaktadır. Kendi birikimleriyle firmamızdan daire satın almıştır. Satış işlemlerini firma vekaletimle yürütmüştür. Baran GÖNÜL isimli şahısta firmamızın taşeronudur. Bu tür konuların detayına vakıf değilim.

İmamoğlu İnşaat A.Ş' nin 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Şirket Hesaplarına Koyduğu Tutarlara İlişkin Tespitler

İmamoğlu İnşaat A.Ş bankacılık işlem kayıtlarında yapılan araştırmalar neticesinde; şirket banka hesaplarına 7256 Sayılı Kanun kapsamında (Varlık Barışı Yasası) detayları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olan TL karşılığı toplam 35.220.151,59-TL olan döviz ve TL tutarlarının nakit olarak yatırıldığı bilgisine rastlanılmıştır.

Şeklinde rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.

SORULDU: Yukarıdaki nakit olarak yatırılan toplam 35.220.151,59-TL olan döviz ve TL tutarların kaynağı nedir? Ne amaç ile yatırılmıştır? Detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Ben uzun zamandır inşaat sektöründe faaliyet gösteririm. Bu sebeple kendi birikimimde vardır. Paranın kaynağı ticaretten elde ettiğim gelirdir. Varlık Barışı Yasası kapsamında yatırılan paranın iş ve işlemlerini şirketin muhasebe birimi yürütmüştür. Üzerinden süre geçtiği için de hatırlamam mümkün değildir.

SORULDU:

Seyfi BEYAZ, Muzaffer BEYAZ, Erhan ÜNAL, İsa Ünal, Kemal ŞAHİN, Oktay HAMZAOĞLU, Yüksel HAMZAOĞLU, Furkan HAMZAOĞLU, Engin DÜLGER, Yunus Emre CUMUR, Ali ÇELEBİ, Mehmet Murat ÇALIK, Adem SOYTEKİN, Veysel ERÇEVİK ve Tuncay YILMAZ isimli şahısları tanır mısınız? Aranızda ne tür bir ilişki vardır?

CEVABEN: Bana ismini sormuş olduğunuz;

Seyfi BEYAZ isimli şahsı Beylikdüzü'nde inşaat sektöründe faaliyet göstermesinden dolayı ismen biliyorum ancak 1 defa karşılaştım. Aramızda herhangi bir şahsi ilişki yoktur ancak şirketin olabilir.

Muzaffer BEYAZ isimli şahsı Beylikdüzü'nde inşaat sektöründe faaliyet göstermesinden dolayı 7-8 senedir tanımaktayım, aramızda ticari ilişki de olmuştur.

Kemal ŞAHİN isimli şahıs ile yaklaşık 15 sene önce tanışmıştık, kendisinin Beylikdüzü'nde arsası vardı. Bu arsayı kat karşılığı almak için görüştük ancak anlaşamadık. Bu konudan sonra kendisiyle bir daha görüşmedik.

Mehmet Murat ÇALIK isimli şahsı Beylikdüzü Belediye Başkanı olması sebebiyle tanırım. Kendisiyle şahsi ya da ticari ilişkimiz yoktur ancak Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortak arsamız vardır.

Adem SOYTEKİN isimli şahsı yaklaşık 5-6 senedir tanırım ancak 3-4 defa karşılaşmak dışında herhangi bir şahsi ilişkim yoktur ancak şirketle ticari ilişkisi olabilir.

Veysel ERÇEVİK isimli şahsı ismen biliyorum ancak tanımam ve hiç görüşmedim.

Tuncay YILMAZ isimli şahsı yaklaşık 10 senedir tanırım, kendisi İmamoğlu İnşaat firmamızın Genel Müdürüdür.

Erhan ÜNAL, İsa Ünal, Oktay HAMZAOĞLU, Yüksel HAMZAOĞLU, Furkan HAMZAOĞLU, Engin DÜLGER, Yunus Emre CUMUR ve Ali ÇELEBİ isimli şahısları tanımıyorum.

SORULDU:

Müşteki – Şüpheli Muzaffer BEYAZ'ın Savcılık Makamınca alınan ifadesinde;

"(...) West Side isimli proje Şahinler Holding'in projesiydi. Burayı Mutlu İnşaat, Uzman İnşaat başta olmak üzere 5 firma devraldı. (...) Kaba inşaatı Adem yaptı (...) West Side isimli projeye 2014 yılında başladık. 2019 yılında iskanını aldık. Bu projenin iskanını Adem Soytekin halletti. Adem'e kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık. (...) Kalan ödemede iskan işlerini halletmesi için Adem'e 7 dükkan, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi. (...)" Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Söz konusu West Side projesindeki ortaklardan Mes Madencilik firmasının yetkilisi olan Erhan ÜNAL isimli şahsın da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, alınan ifadesine aşağıda detaylıca yer verilmiştir.

Erhan ÜNAL isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde;

"(...)Westside isimli inşaat projesini ilk başta 5 büyük inşaat firması ile birlikte arazi sahibi olan Kemal ŞAHİN adına kayıtlı Falcons Gayrimenkul ile yapmış olduğumuz hasılat sözleşmesi sonucunda gerekli proje hazırlıklarına başladık ilk başta 5 tane olan adi ortaklık firmasından Uzman İnşaat ayrılarak geriye 4 ayrı firma kalarak bu adi ortaklığı devam ettirdi, projeye başladı. (...)

gösterdik. Ancak benim Mes Turkuaz ile her ne kadar yetkilisi amcam olsa da ticari ya da hukuki bağlantım bulunmamaktadır. (...) Sormuş olduğunuz Adem SOYTEKİN isimli şahsı ben bu projeden önce tanımıyordum. (...) Kendisiyla alakalı olarak 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ekrem İMAMOĞLU'na finansal olarak destek verdiği için bu desteğini seçim sonrasında belediye ile olan ilişkilerini kullanarak ilerleyen süreçte avantaja çevirdi. (...) inşaat ruhsatının talep edildiği dönemde arsa sahibi olan Kemal ŞAHİN'den 20.000.000 TL, adi ortaklıkta yer alan bizlerden 10.000.000 TL tutarında belediye tarafından para talep edildi. (...) Belediyenin ilk etapta bizlerden istemiş olduğu ruhsat aşamasındaki 10.000.000 TL olan tutar o dönem satışların iyi gitmemesinden ötürü daire ve dükkan olarak ödendi, hatırladığım kadarıyla Adem SOYTEKİN'in firması olan Asoy İnşaat'a belediye tarafından talep edilen tutara karşılık 7 adet dükkan, 5 adet dairenin devri yapıldı. (...) Yine Westside projemizde devredilen dairelerden 4 tanesi Ekrem İMAMOĞLU'nun babası Hasan İMAMOĞLU adına devredilmiştir. Karşılığında herhangi bir bedel ödemesi yapılmamıştır, daha doğrusu hatırladığım kadarıyla göstermelik olarak bu dairelerin bedeli bizim adi ortaklığımızın ortak hesap havuzuna gönderilmiş, sonrasında elden geri alınmıştır. (...) Projenin iskan aşamalarında ise Adem SOYTEKİN üzerinden Mehmet Murat ÇALIK'ın yönlendirmesiyle 3.000.000 TL para istendi. (...)

görüşme yapmaları hususuna ilişkin bilgi sahibi değilim. Talep edilen 3.000.000 TL'yi çek olarak vereceğimiz için KDV'si ile birlikte toplamda 3.500.000 TL tutarlı birden fazla çekleri verdik, bu şekilde iskanı alabildik. (...) Şayet adi ortaklık tarafından belediyenin talep ettiği iskan ve ruhsat başvurularına karşılık talep edilen meblağlar verilmeseydi süreçlerimiz çok uzayacaktı. (...)" Şeklinde beyanda bulunmuştur.

West Side Projesi ortaklarından Beyaz İnşaat firmasının genel müdürü olan Engin DÜLGER isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla ifadesi alınmış, alınan ifadesine aşağıda detaylıca yer verilmiştir.

Engin DÜLGER isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan tanık ifadesinde;

"Ben Beyaz İnşaat'ta yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. (...) İlk ruhsat alma aşamasında Beylikdüzü Belediyesi'nden bazı talepler oldu. Bu talepler daire ve dükkan şeklinde gerçekleşti. Bu taleplerden bir kısmının Hasan İMAMOĞLU'nun adına devredilmesi istendi. Bu devirlerin yapılması esnasında şirket içerisindeki hesabın tutturulabilmesi amacıyla da para hareketinin banka üzerinden yapılması gerekiyordu. (...)" şeklinde beyanda bulunmuştur.

West Side Projesi ortaklarından Beyaz İnşaat firmasının yetkilisi olan Seyfi BEYAZ isimli şahsın soruşturma dosyası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan şüpheli ifadesine aşağıda yer verilmiştir.

Seyfi BEYAZ isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde;

"(...) Tarafıma sormuş olduğunuz Eylem-6'daki olayı anladım, Westside isimli inşaat projesine ilişkindir. Bu proje Beylikdüzü ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Kemal ŞAHİN isimli şahsın sahibi olduğu Falcons A.Ş. isimli firma adına kayıtlı olan toplamda 72

dönüm üzerinde bulunan taşınmazdır. (...) Bahse konu arazi üzerinde Westside olarak adlandırılan proje için 5 ayrı inşaat firması bir araya gelerek 2013 yılının başında hasılat paylaşımı sözleşmesini Kemal ŞAHİN ile imzaladık. (...) Bu projedeki kaba inşaatı Adem SOYTEKİN yapmıştır. (...) Adem SOYTEKİN'in dönemin belediye başkanı Ekrem İMAMOĞLU ile arasında kuvvetli ilişki olduğunu diğer inşaat firmaları gibi bende biliyordum. (...) Adem'in belediye ile görüşmesinden sonra biz adi ortaklar ile yaptığı pazarlıklar sonucunda kendisine toplamda o dönem 10.000.000 TL karşılığı olan hatırladığım kadarıyla 7 dükkan 5 daire verdik, 3.500.000 TL bedelli çek ödedik. (...) Bahsetmiş olduğum 5 dairenin 3'ü ya da 4'ü Ekrem İMAMOĞLU'nun babası olan Hasan İMAMOĞLU adına yapılmıştır ve bu yapılan devre istinaden 4 firmadan oluşan adi ortaklığımıza ait banka hesabına göstermelik olarak para yatırıldı. Ancak miktarı şuanda tam olarak hatırlamıyorum. Yatırılan bu para daha sonradan elden bizim ofise gelerek teslim alınmıştır. (...) Bu 3 ya da 4 daireyi Hasan İMAMOĞLU'na devretmemizi isteyen kişi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat ÇALIK'tır. (...)

Şüpheliye Yüksel HAMZAOĞLU ve Furkan HAMZAOĞLU'nun ifadelerinde 5 daire ve 6 dükkan Adem'e devredildiği, devredilen 2 dükkanın iş karşılığında olduğu yönündeki beyanı ile yapılan emniyet araştırmalarında Hasan İMAMOĞLU'na 4 adet taşınmazın devredildiği yönündeki tespit soruldu:

Şüpheli Cevaben: Doğrudur, olabilir, benim yukarıda bahsetmiş olduğum olayların üzerinden yaklaşık 7-8 sene geçmiştir. Bazı konularda nicelik olarak rakamsal anlamda yanılabilirim.(...)" Şeklinde beyanda bulunmuştur.

West Side Projesi ortaklarından Beyaz İnşaat firmasının yetkilisi olan Muzaffer BEYAZ isimli şahsın soruşturma dosyası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan şüpheli ifadesine aşağıda yer verilmiştir.

Muzaffer BEYAZ isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde;

"Ben daha önceden West Side isimli projede Adem SOYTEKİN'e 7 dükkan 5 daire verdiğimiz, Hasan İMAMOĞLU'na da Murat ÇALIK'ın bize söylemesi üzerine 3 daire devrettiğimizi söylemiştim. (...) bu projede Hasan İMAMOĞLU'na vermiş olduğumuz 3 daire inşaatın ruhsat aşamasında ruhsat imzasının atılması amacıyla bizden temin edilmiştir. (...) Ben bu 3 daireyle ilgili Ekrem İMAMOĞLU'na 3 tane 1+1 daireyi sen ne yapacaksın diye sorduğumda, kendisi bana ileride avukatlarım kullanır dedi. (...)" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Soruşturma dosyası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Seyfi BEYAZ isimli şahsın ifadesinde geçen Mutlu İnşaat yetkilisi Oktay HAMZAOĞLU isimli şahsın da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, alınan ifadeye aşağıda yer verilmiştir.

Oktay HAMZAOĞLU isimli şahsın Şube Müdürlüğümüzce alınan şüpheli ifadesinde;

"Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. (...) Projenin yapım aşamasında Beylikdüzü Belediyesi arsa sahibi olan Kemal ŞAHİN'den 20.000.000 TL, ortak girişim olan(Mutlu-Mes-Mes Turkuaz-Beyaz-Uzman) isimli firmanın müteahhitlerden toplamda 10.000.000 TL para talep etti. Yoksa ruhsat alamazsınız dediler. (...) Para yerine projeden işyeri ve daire verdi. Müteahhitler de para veremedi. Para yerine daire ve işyeri verdiler. Bu daire ve işyerleri projenin yapımında şantiyenin kaba inşaat taşeronu olan Adem SOYTEKİN üzerinden verildi. (...)

vereceğimizi yukarıda belirtmiştim. Bu dairelerin 4 tanesini (1+1) olanlarından Hasan İMAMOĞLU' na resmi satış olarak devri yapıldı. Resmi satış olarak yatan para ortaklık grubunun ve arsa sahibinin de içinde olduğu havuz hesabına yatırıldı. Daha sonra yatırılan bu para geri iade edildi. (...)

İskan aşamasında da ayrıca ortaklık grubundan 3.000.000 TL + KDV istediler. Nakit olarak ödeyemeyince bu talebi çek olarak karşılamak zorunda kaldık. Belediye bu işleyişi Asoy İnşaat üzerinden yürütüyordu. (...) " Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Furkan HAMZAOĞLU isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde;

(...) Ruhsat işlerini ise Beyaz İnşaat'a Şahinler Holding takip ediyordu. Beylikdüzü Belediyesi o dönem 20.000.000 lira arsa sahibinden, 10.000.000 lira ise müteahhitlerden para talep etti. Bu konuya diğer ortaklarımız da vakıftır. Kendilerine sorulabilir. Ancak biz belediyenin bu talebini dükkanlar ve daireler vererek karşıladık. İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. (...) Benzer bir süreci iskan olma sürecinde de yaşadık. Adem bize iskan almak için 3.500.000 lira para talep etti. (...) Adem'in belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla olan ilişkisini bölgede inşaat yapan herkes bilirdi. Bu nedenle ruhsat ya da iskan için Adem devreye girer, iş sahiplerinden para ya da daire talep eder. Bunun üzerine de iskan ve izinler verilirdi. (...)

geçirildiğini bilmiyorum ama bizim inşaatımızda kendisine verdiğimiz dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirilmiş.(...)" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Yüksel HAMZAOĞLU isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde; (...) Ruhsat işlerini ise Beyaz İnşaat'a Şahinler Holding takip ediyordu. Beylikdüzü Belediyesi o dönem 20.000.000 lira arsa sahibinden, 10.000.000 lira ise müteahhitlerden para talep etti. (...) Ancak biz belediyenin bu talebini dükkanlar ve daireler vererek karşıladık. İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. (...) Benzer bir süreci iskan olma sürecinde de yaşadık. Adem bize iskan almak için 3.500.000 lira para talep etti. (...) Devir aldığı daire ve dükkanların kimler üzerine geçirildiğini bilmiyorum ama bizim inşaatımızda kendisine verdiğimiz dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim.(...)" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Yukarıda yer verilen beyanlar doğrultusunda yapılan araştırmalarda;

Yukarıda bulunan tablodan da anlaşılacağı üzere İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü), Yirmiyedi Blok Betonarme Ofis İşyeri Mesken ve Arsası nitelikli, 810 ada, 3 parsel üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu taşınmazın bağımsız bölümleri sorgulandığında;

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 810 ada, 3 parsel, A3 Blok, 59 numaralı bağımız bölüm 04.09.2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmadan Hasan İMAMOĞLU isimli şahıs adına devredildiği tespit edilmiştir.

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 810 ada, 3 parsel, A3 Blok, 60 numaralı bağımız bölüm 04.09.2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmadan Hasan İMAMOĞLU isimli şahıs adına devredildiği tespit edilmiştir.

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 810 ada, 3 parsel, A4 Blok, 59 numaralı bağımız bölüm 04.09.2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmadan Hasan İMAMOĞLU isimli şahıs adına devredildiği tespit edilmiştir.

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 810 ada, 3 parsel, A4 Blok, 60 numaralı bağımız bölüm 04.09.2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmadan Hasan İMAMOĞLU isimli şahıs adına devredildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen ifadeler ile araştırmalar neticesinde;

İfadeleri alınan Muzaffer BEYAZ, Seyfi BEYAZ, Erhan ÜNAL, Oktay HAMZAOĞLU, Engin DÜLGER isimli şahısların ifadelerinde West Side projesinden size daire devri yapıldığı, bu devirlerin ise yapılan araştırmalar ile sabit görüldüğü anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde ise söz konusu dairelerin belediyedeki iş ve işlemler için rüşvet olarak verildiği, dairelerin size devredilmesini dönemin belediye başkan yardımcısı olan Mehmet Murat ÇALIK isimli şahsın talimatı olduğu yönünde beyanların bulunduğu anlaşılmaktadır.

SORULDU:

Yukarıda yer verilen hususlar kapsamında; söz konusu West Side Projesi hakkında bildikleriniz nelerdir? Projeden sizin adınıza devredilen dairelerin edinim süreci hakkında bilgi veriniz. Rüşvet olarak tarafınıza devredildiği iddia edilen dairelerin ödemelerini nasıl, ne zaman, kime, hangi yol ile yaptınız? Söz konusu ödemelerin kaynağı nedir? Detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Yukarıda tarafıma okunan beyanların tamamı asılsız ve iftiradır. Ben söz konusu West Side Projesinden 4 adet daire satın aldım. Bahse konu daireleri banka hesabımda bulunan dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek aldım. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir.

27/07/2015 tarihinde Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı firmalar ile sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede yukarıda tespiti yapılan dairelerin tüm vergiler dahil peşin satış fiyatı yazmaktaydı. Bu sözleşmeye istinaden söz konusu daireleri satın aldım. Satın aldığım dairelerin satın alım sürecinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. 29/07/2015 tarihinde 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1.000.000,00 TL'yi Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı hesaba gönderdim. Söz konusu sözleşmenin ve dekontun