Bakan Bayraktar'dan "Mutfakta tüp boş" diyen CHP’li vekile cevap: Tüpe gerek yok doğal gaz kullanıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı (AA)

MADEN İHRACATIMIZI DA 7 KAT ARTIRARAK 6 MİLYAR DOLARLIK BİR SEKTÖR HALİNE GETİRDİK"

Bayraktar, madencilik alanında zengin yer altı kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir imkân sunduğunu dile getirdi. Bu alanda 'Önce İnsan, Sonra Çevre, Sonra Katma Değerli Madencilik' vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Bayraktar, "Madencilik sektörü yüksek istihdam kapasitesi ve oluşturduğu güçlü değer zinciriyle de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktadır. 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde bugünkü fiyatlarla 116 milyar lira olan madencilik sektörünün hacmini 4,5 katına çıkararak 2024 yılında 525 milyar liraya ulaştırdık. Ayrıca, maden ihracatımızı da 7 kat artırarak 6 milyar dolarlık bir sektör haline getirdik" ifadelerine yer verdi.

"BOR MADENİNDE 1 MİLYAR 322 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE EDEREK TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK"

Bayraktar, Bor madeninin de Türkiye'ye önemli bir gelir sağladığını belirterek, "Bor madeninde geçen sene 2 milyon 500 bin ton satışla 1 milyar 322 milyon dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırdık. Yer altı zenginliklerimizin katma değerli ürünler haline getirilmesi amacıyla; savunma sanayi, nükleer enerji ve çelik sanayi gibi sektörler için kritik önemdeki bor karbür ve ferrobor üretim tesislerini hayata geçirdik. Ayrıca, Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"694 MİLYON TON İLE TEK SAHADA EN BÜYÜK İKİNCİ NADİR TOPRAK ELEMENTİ KAYNAĞINI TESPİT EDEREK PİLOT TESİSİMİZİ DEVREYE ALDIK"

Stratejik önemi sebebiyle son dönemde uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer alan nadir toprak elementlerinin üretilmesi ve işlenmesinin en öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Bayraktar, "Bu doğrultuda, Eskişehir Beylikova'da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca, nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineraller özelinde çalışmalar yapmak üzere 2018 yılında kurduğumuz Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde; cevher zenginleştirme, saflaştırma ve geri dönüşümden uç ürün elde edilmesi faaliyetlerine TENMAK çatısı altında devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bayraktar, savunma sanayi, yerli otomobil, batarya teknolojileri ve yenilenebilir enerji ekipman üretiminin merkezinde yer alan kritik ve stratejik madenlerin vazgeçilmez nitelikte olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede 'Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu'nu yayımladıklarını ve böylece kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirlediklerini sözlerine ekledi.