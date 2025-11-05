Her YHT bileti bir fidan olacak! 13 milyon fidan toprakla buluşuyor

Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" için imzalar atıldı. İmza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

"13 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Ormanlarımız; toprağımızın nefesi, suyumuzun kaynağı, iklimimizin hassas dengesi, biyo çeşitliliğimizin canlı kalesi, havamızın doğal filtresi, geleceğimizin teminatıdır. Ne yazık ki, özellikle yaz aylarında artan orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü bizlere hatırlatıyor. Bu yangınların azaltılması, ancak vatandaşlarımızın bilinç seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlarımızı koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Söz konu protokolün bu bilinçle doğmuş bir proje olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" ile; 11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 tarihleri arasında 1 yıl boyunca Yüksek Hızlı Trenlerimizle; Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız."

Yolcuların, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. Böylece, her yolcumuz, yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak; Yeşil Vatan'ın bir parçası, bir fidanın vesilesi olacak." açıklamasında bulundu.