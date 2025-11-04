Komisyon yarın 17. kez toplanacak! Gündem: İmralı

04 Kasım 2025, Salı
04.11.2025
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 6 Kasım Perşembe günü toplanacak. Öte yandan toplantı da komisyonun İmralı’ya gitme noktasında oylama yapılması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Toplantı da komisyonun İmralı'ya gitme noktasında oylama yapılması bekleniyor.

Oylamada İmralı'ya gitmek için nitelikli çoğunlukla (beşte üç: 31 oy) yanalınırsa komisyon buna karar verecek.

