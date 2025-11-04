Komisyon yarın 17. kez toplanacak! Gündem: İmralı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.