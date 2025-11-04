3.7 milyon veriye 50 bin dolar! İstanbullunun bilgileri 'darkweb’e sızdırıldı
İstanbul’da yaklaşık 3,7 milyon vatandaşa ait kişisel verilerin, 20 farklı sunucu üzerinden yurt dışındaki yabancı sistemlere aktarıldığı ortaya çıktı. USOM tarafından hazırlanan raporda, sızdırılan verilerin ‘darkweb’de 50 bin dolar karşılığında satışa çıkarıldığı belirlendi. Belgelerde ayrıca, sistemin bakım ve yazılım süreçlerine Hindistan merkezli bir firma aracılığıyla yaklaşık 100 mühendisin uzaktan erişim sağladığı bilgisine de yer verildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm vizyonuyla başlattığı "İstanbul Senin" ve "İstanbul Hanem" projeleri, soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre kişisel verilerin yurt dışına sızdırıldığı büyük bir siber güvenlik casusluğuna dönüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon, proje aşamasında olan ve vatandaşların, dilek ve şikayetlerinin toplanması, taleplerin çözümüne yönelik geliştirilen "İstanbul Hanem" üzerinden ise 11 milyon 360 bin vatandaşın kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin İBB'deki 20 farklı sunucu üzerinden yurt dışındaki yabancı sunuculara yönlendirildiği tespit edildi.
USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) raporuna göre, Medya A.Ş. ve Emlak Dairesi Başkanlığı reklam modüllerinde istihbari veri analitiği yapıldı. 3.7 milyon vatandaşın verisinin 50 bin dolara "darkweb"de satışa çıkarıldığı saptandı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre İBB'nin milyonlarca lira bütçeyle geliştirdiği İstanbul Senin uygulamasının, Almanya ve ABD merkezli uluslararası teknoloji ağlarına gizlice entegre edildiği belirlendi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporunda, "İBB veri tabanlarının mirror yöntemiyle dış sistemlere yönlendirildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular kişisel veri güvenliği açısından yüksek risk taşımaktadır" ifadesi yer aldı.
11 MİLYONDAN FAZLA
Soruşturma kapsamında incelenen İBB'nin sunucu kayıtlarında, 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait kimlik ve seçmen verilerinin bulunduğu "hane_veri_mdm.csv" dosyası tespit edildi.
Dosyada; T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum tarihi, adres, GSM numarası, sandık ve okul bilgileri gibi detaylı kayıtların yer aldığı belirlendi. Belgelerde, bu dosyaların İBB personelleri arasında kurumsal e-posta üzerinden paylaşıldığı, hatta bazı verilerin yabancı firmalara gönderildiği bilgisine yer verildi. Bu bulgular, belediyeye ait kişisel ve seçmen verilerinin dış ağlara taşındığı öğrenildi.
BÖYLE TAŞINDI
Teknik incelemelerde, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli bazı personelin, veri yükleme ve paylaşım yetkisi olmamasına rağmen yurt dışı dış teknik destek aldığı, bu süreçte verilerin farklı IP adreslerine yönlendirildiği belirlendi. Veri aktarım işlemlerinin 10 Kasım 2023 saat 01.23'te "BIMSQLServer" üzerinden yapıldığı, işlem sırasında sistemin dış yazılım altyapılarına erişim sağlandığı saptandı.
HİNTLİLERE ONAY VERDİ
Belgelerde ayrıca, sistemin bakım ve yazılım süreçlerine Hindistan merkezli Grootan Technologies adlı bir firma üzerinden yaklaşık 100 mühendisin uzaktan erişimle dahil olduğu bilgisi yer aldı. Bu ekibin, sistemin yazılım güncellemeleri ve analitik modüllerinde "teknik destek" adı altında çalıştığı; belediyeye ait bazı sunuculara VPN bağlantısı üzerinden erişim sağladığı ifade edildi. Uzmanlar, bu erişimlerin sistem güvenliği açısından içeriden destekle girilebildiği vurgulandı.
HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında elde edilen HTS (baz istasyonu) kayıtları, dosyada adı geçen kişiler arasındaki yoğun iletişim trafiğini ortaya koydu. Belgelerde, Hüseyin Gün, Murat Ongun, Necati Özkan, Naim Erol Özgüner, Melih Geçek ve Almanya merkezli KOBİL adlı teknoloji şirketinin Genel Müdürü Abdullah Uygun gibi isimlerin, özellikle uygulamanın lansmanı ve veri aktarım dönemlerinde sık sık temas kurdukları tespit edildi. HTS analizleri, savcılığın teknik çözümleme dosyasına dahil edilerek dijital delil olarak değerlendirildi.
2 AYRI SUÇLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Murat Ongun, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı elde etme" ve "siyasal casusluk" suçlarından işlem başlattı.
Soruşturma kapsamında, dijital materyal incelemeleri ve yurt dışı sistem bağlantılarının çözümlemeleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kasım Dolunayı hangi gün? Kunduz Süper Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, özellikleri neler?
- ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ