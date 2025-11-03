DEM’li Ahmet Türk’ten Başkan Erdoğan’a Terörsüz Türkiye teşekkürü

MUSTAFA KEMAL'DEN SONRAKİ EN ETKİLİ LİDER ERDOĞAN

● Ahmet Türk, "Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti" dedi.

● "Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu' diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim olduğunu söyledi. "Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Sayın Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.

● Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu.

AKİL İNSANLAR LİNÇ EDİLMİŞTİ...

● Ne yazık ki her zaman savaştan yararlanan kesimler de çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil bu durum. Mesela silah tüccarları savaştan besleniyor Amerika'da. Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım. Hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor. Türkiye'de apolitik bir kesim var, bunlar hala Kürtler yoktur diyor. Neler yaşandığının farkında değiller. Bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

● PKK'nın silahların yakılması töreninde duygusal bir an yaşadım. Öcalan'ın bu sürecin başında bunu herkesin sahiplenmesi gerektiğini ortaya koyması çok önemli bir andı benim için. PKK'nın silahların yakılması töreninde duygusal bir an yaşadım. Silahların bırakılmasını talep eden bizdik. Silahlı mücadelenin artık yerini demokratik siyasete bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Beni en fazla sevindiren ve heyecanlandıran buradan giden heyetlerin coşkuyla karşılanmasıydı. Duygusal anlar yaşandı.