Terörsüz Türkiye için SDG’ye karşı teyakkuz: Sürecin zehirlenmesine izin verilmeyecek

Süreç hızlandırılacak ve SDG'nin tutumu dikkatle takip edilecek (AA)

YAKIN TAKİP

Geçen günlerde yapılan açıklama ile Türkiye'den tamamen çekilen terör örgütü PKK'nın alandaki durumu yakından takip ediliyor. Silah bırakan PKK'lıların durumları adım adım izleniyor. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın bazı silahlarının SDG'ye aktarılması konusunda da alanda güvenlik birimleri takiplerini ve tespitlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye, SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna katılmasına sessiz kalmayacak. Kandil-SDG oyunu bozulacak. Türkiye'nin, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.