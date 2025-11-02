Terörsüz Türkiye için SDG’ye karşı teyakkuz: Sürecin zehirlenmesine izin verilmeyecek

02 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 07:36 Güncelleme: 02.11.2025 07:43
"Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" sürecinde kritik bir aşamaya girildi. Türkiye SDG’nin süreci sabote etmesini önlemek için teyakkuzda geçerken, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu Türkiye’nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. Türkiye kararlı bir duruş sergileyerek süreci hızlandırıp yakından takip edecek. İşte detaylar...

"Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" sürecinde önemli bir viraja girildi. Türkiye, SDG'nin süreci zehirlemesinin önüne geçmek için adeta teyakkuz ilan etti. Bunun için gerekli tüm önlemler alınacak. Sürece ilişkin arazideki son durum ve Türkiye'nin tavrı şöyle:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin SDG provokasyonlarına karşı net bir tavır sergilenecek (AA)Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin SDG provokasyonlarına karşı net bir tavır sergilenecek (AA)

ENTEGRASYON KIRMIZI ÇİZGİ

Sabah'ın haberine göre SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. SDG'nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler. SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu. Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.

SÜREÇ HIZLANACAK

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği için oradaki entegrasyon sürecinin tamamlanması Türkiye'deki sürecin hızlanmasını beraberinde getirecek.

Süreç hızlandırılacak ve SDG'nin tutumu dikkatle takip edilecek (AA)Süreç hızlandırılacak ve SDG'nin tutumu dikkatle takip edilecek (AA)

YAKIN TAKİP

Geçen günlerde yapılan açıklama ile Türkiye'den tamamen çekilen terör örgütü PKK'nın alandaki durumu yakından takip ediliyor. Silah bırakan PKK'lıların durumları adım adım izleniyor. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın bazı silahlarının SDG'ye aktarılması konusunda da alanda güvenlik birimleri takiplerini ve tespitlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye, SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna katılmasına sessiz kalmayacak. Kandil-SDG oyunu bozulacak. Türkiye'nin, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

