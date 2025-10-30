Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti

30 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 16:25 Güncelleme: 30.10.2025 19:19
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası Terörsüz Türkiye kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç kapsamında, TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken gözler bugüne çevrildi.

DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye giderken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Buldan, Başkan Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMENİN İYİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ"
Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz, sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Görüşmenin iyi geçeceğine ve hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEM İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ

GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan DEM Parti heyeti ile görüşmesi saat 18.00'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.

YAKLAŞIK 1SAAT SÜRDÜ
Gözlerin çevrildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan DEM İmralı heyeti görüşmesi sona erdi.

Öte yandan Başkan Erdoğan ile DEM İmralı heyeti görüşmesine ilişkin ilk kareler de geldi.

KÜLLİYE'DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÖRÜŞMESİ!

3'ÜNCÜ GÖRÜŞME
DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, Bakan Erdoğan ile üçüncü kez görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oldu.

HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE HANGİ NOKTADAYIZ?

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16. toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugün komisyonda belli bir noktaya gelindiğini ve artık yavaş yavaş komisyonun, çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğini söyledi. Öte yandan Meclis'te Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı.

Bakan Tunç "Yasal adımlar ve düzenlemeleri yapmak Meclis'in görevi, bakanlık olarak biz de teknik destek veririz."dedi. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin ise, "O komisyonun takdirinde olan bir konu" ifadelerine yer verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da "Rapor hazırlama safhasına ilerliyoruz. Önemli bir eşik aşıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz'da heyeti kabul etmişti. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçen görüşmede, bir süre önce yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Başkan Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti dahil tüm partilerle ve akşamki resepsiyonda bulunan partilerin lideri ile bir araya gelmişti.

Erdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değiştiErdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değişti ERDOĞAN - DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

