Ana gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.
PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası Terörsüz Türkiye kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç kapsamında, TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken gözler bugüne çevrildi.
DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye giderken basın mensuplarına açıklama yaptı.
Buldan, Başkan Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
"GÖRÜŞMENİN İYİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ"
Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz, sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Görüşmenin iyi geçeceğine ve hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan DEM Parti heyeti ile görüşmesi saat 18.00'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.
YAKLAŞIK 1SAAT SÜRDÜ
Gözlerin çevrildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan DEM İmralı heyeti görüşmesi sona erdi.
Öte yandan Başkan Erdoğan ile DEM İmralı heyeti görüşmesine ilişkin ilk kareler de geldi.
3'ÜNCÜ GÖRÜŞME
DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, Bakan Erdoğan ile üçüncü kez görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oldu.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.
TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16. toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugün komisyonda belli bir noktaya gelindiğini ve artık yavaş yavaş komisyonun, çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğini söyledi. Öte yandan Meclis'te Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı.
Bakan Tunç "Yasal adımlar ve düzenlemeleri yapmak Meclis'in görevi, bakanlık olarak biz de teknik destek veririz."dedi. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin ise, "O komisyonun takdirinde olan bir konu" ifadelerine yer verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da "Rapor hazırlama safhasına ilerliyoruz. Önemli bir eşik aşıldı" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz'da heyeti kabul etmişti. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçen görüşmede, bir süre önce yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Başkan Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti dahil tüm partilerle ve akşamki resepsiyonda bulunan partilerin lideri ile bir araya gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma Hutbesi TAM METİN OKU-PDF İNDİR | 31 Ekim Cuma Hutbesi konusu ne?
- Erkek kalbinin gizemi! Kadınlara göre neden iki kat egzersiz yapmaları gerekiyor?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Real Madrid – Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon testi: Şefkatli misiniz yoksa baskın mı? Cevap ilk bakışta gizli
- ŞOK 29 EKİM – 4 KASIM AKTÜEL KATALOG | Spora başlamanın tam zamanı: Koşu bandı, pilates seti, ağırlık seti…
- Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?
- Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK – FB maç biletleri satışa çıktı mı?
- Yapay zeka ansiklopedisi Grokipedia nedir, nasıl çalışıyor? Wikipedia’nın yerini mi alacak?
- MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...
- 2025 Kasım Merkür Retrosu ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek?
- 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışacak mı?
- Öğretmenler Günü ne zaman 2025? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?