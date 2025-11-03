Balıkesir depremleri artçı mı öncü mü? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depremin yankıları sürerken bölgede hareketlilik devam ediyor. Son olarak bugün saat 15.35'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınına katılarak Sındırgı'daki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTÇILAR GÜNEYE DOĞRU GİDİYOR"

Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliğe ilişkin konuşan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

Şu kırmızılar gördüğünüz bugün olan artçı depremlerin olduğu yer. Şu gördüğünüz çizgi, şurası boşluk, Burası onun güneyindeki Sındırgı Dağı. Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru. İsak Yılmaz belirtmişti. Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi. Sındırgı fayında olsaydı artçılar şu alana dizilecekti. Çünkü fay onun altında 15 kilometre derinde şehrin altında köklenmiş.

Ancak dağa doğru gelince daha üzerinde yan yana paralel listrik faylar var. Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.