Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Bölgede hareketlilik sürerken A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, nerelerde derem beklendiğine yönelik soruyu yanıtladı. Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek, hareketliliğin artçı mı yoksa öncü mü olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.