03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.
Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.

Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 23:10
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Bölgede hareketlilik sürerken A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, nerelerde derem beklendiğine yönelik soruyu yanıtladı. Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek, hareketliliğin artçı mı yoksa öncü mü olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.
Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.
Üşümezsoy açıkladı: Son depremler artçı değil öncü!.
Balıkesir depremleri artçı mı öncü mü?
Balıkesir depremleri artçı mı öncü mü?
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere yolsuzluk tepkisi
Özlem Vural Gürzel'den CHP'lilere yolsuzluk tepkisi
Tunceli’de kara yolunda ‘kaya’ tedbiri: O anlar kamerada
Tunceli’de kara yolunda ‘kaya’ tedbiri: O anlar kamerada
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan’dan açıklama
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan'dan açıklama
Başkan Erdoğan: Bu coğrafyanın bin yıllık sahipleriyiz
Başkan Erdoğan: Bu coğrafyanın bin yıllık sahipleriyiz
Başkan Erdoğan: Otel yangını davasında sürecin takipçisi olacağız
Başkan Erdoğan: Otel yangını davasında sürecin takipçisi olacağız
Başkan Erdoğan: Turizmde ziyaretçi sayımız 62.3 milyona ulaştı
Başkan Erdoğan: Turizmde ziyaretçi sayımız 62.3 milyona ulaştı
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet’in 102. yılını hep birlikte kutladık
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet'in 102. yılını hep birlikte kutladık
Başkan Erdoğan: Starmer ve Merz’i Ankara’da ağırladık
Başkan Erdoğan: Starmer ve Merz'i Ankara'da ağırladık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: 100 yıllık partiyi küçük düşürdü
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 100 yıllık partiyi küçük düşürdü
Daha Fazla Video Göster