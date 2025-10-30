İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı! A Haber’de çarpıcı açıklama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Yapılan basın açıklamasında Merz'in İsrail'i destekleyen yorumlarına katılmadığını belirten Erdoğan, "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok ama İsrail'de hepsi var" diyerek Alman şansölyesine ayar verdi. Konuyu A Haber'de değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Merz'in geçmişteki soykırım yüküyle gerçekleri çarptırdığını belirterek, "Almanya Başbakanı Erdoğan konuştukça su içmeye başlıyor gerçekler yüzüne vuruluyor diyerek gerçeğin öyle olmadığını onlar da biliyor" diye konuştu.

"KURTLA YİYİP KUZUYLA AĞLIYORLAR"

A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Abdülkadir Selvi, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'i destekleyen sözlerine Erdoğan'ın verdiği yanıtı değerlendirerek önemli detaylar verdi. Selvi, Erdoğan'ın çarpıtılan ve karanlıkta bırakılan gerçeklere ışık tuttuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür olaylarda, hani bir ışık yakılması gerekir karanlığın ortasında. Erdoğan işte o ışığı yakıyor. Neye inandıysa, hangi zemin olursa olsun, o doğruyu söylüyor. Almanya'nın arkasında, sırtında bir soykırım yükü olduğunu hepimiz biliyoruz. En iyi de Almanlar biliyor. Ve bunu da hafifletmek için siz de ifade ettiniz, bir soykırım gününde, ağladı, Alman Başbakanı. Peki bunu katledenler kimlerdi? Siz de katlettiniz. Yani kurtla yiyip, kuzuyla ağlıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı her zeminde bunu dile getiren bir lider. Zaten Erdoğan'ı da Erdoğan yapan bu. Yani zeminine, zamanına göre değil, hakikatler ve doğrular neyse ona göre konuşuyor. Yani hakikatin sesi oluyor.