İsrail güzellemesine “Erdoğan” ayarı! A Haber’de çarpıcı açıklama
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail’i öven sözlerine Başkan Erdoğan’ın verdiği yanıt gündem oldu. Ayar niteliğindeki o sözleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın Merz’e dersini verdiğini belirterek gerçekleri söyleyebilecek tek lider olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Yapılan basın açıklamasında Merz'in İsrail'i destekleyen yorumlarına katılmadığını belirten Erdoğan, "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok ama İsrail'de hepsi var" diyerek Alman şansölyesine ayar verdi. Konuyu A Haber'de değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Merz'in geçmişteki soykırım yüküyle gerçekleri çarptırdığını belirterek, "Almanya Başbakanı Erdoğan konuştukça su içmeye başlıyor gerçekler yüzüne vuruluyor diyerek gerçeğin öyle olmadığını onlar da biliyor" diye konuştu.
"KURTLA YİYİP KUZUYLA AĞLIYORLAR"
A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Abdülkadir Selvi, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'i destekleyen sözlerine Erdoğan'ın verdiği yanıtı değerlendirerek önemli detaylar verdi. Selvi, Erdoğan'ın çarpıtılan ve karanlıkta bırakılan gerçeklere ışık tuttuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tür olaylarda, hani bir ışık yakılması gerekir karanlığın ortasında. Erdoğan işte o ışığı yakıyor. Neye inandıysa, hangi zemin olursa olsun, o doğruyu söylüyor. Almanya'nın arkasında, sırtında bir soykırım yükü olduğunu hepimiz biliyoruz. En iyi de Almanlar biliyor. Ve bunu da hafifletmek için siz de ifade ettiniz, bir soykırım gününde, ağladı, Alman Başbakanı. Peki bunu katledenler kimlerdi? Siz de katlettiniz. Yani kurtla yiyip, kuzuyla ağlıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı her zeminde bunu dile getiren bir lider. Zaten Erdoğan'ı da Erdoğan yapan bu. Yani zeminine, zamanına göre değil, hakikatler ve doğrular neyse ona göre konuşuyor. Yani hakikatin sesi oluyor.
"SOYKIRIM YÜKÜNDEN GERÇEKLERİ ÇARPITIYORLAR"
Cumhurbaşkanı konuşurken Mersin yüzüne baktım, surat o kadar düştü ki. Sadece o anı yaşamak bile çok önemliydi. Zamanında o müdahale yapılmasaydı o anı yaşayamayacaktı. Bakın Cumhurbaşkanı çok dikkatli bir şekilde dinliyor ve çok rahatsız olduğu belli, dayanamıyor. O hakikati, doğruyu orada söylemesi gerekiyor. Hani o anda söylendi. Dikkat edin şimdi Cumhurbaşkanı konuşurken kulaklığını taktı. O da birazdan soğuk suyu alıp yudumlamaya başlayacak, hararet basıyor herhalde. Cumhurbaşkanı'nın cevabı geldikçe ben yüz okumaya çok dikkat ederdim, özellikle liderlerin. Şimdi başladı soğuk su içmeye, sıkıntı bastı. Çünkü, gerçekler yüzüne vuruluyor. Çünkü o da gerçeğin böyle olmadığını biliyor. Ama sırtlarındaki soykırım yükü nedeniyle gerçekleri çarpıtıyorlar. Fakat birileri yüzlerine ayna tutunca gerçek yüzlerini görüyor. Cumhurbaşkanı hem hakikatin sesi oluyor hem de onların yüzlerine ayna tutuyor.
"GERÇEKLERİ SÖYLEYEBİLECEK TEK LİDER ERDOĞAN"
Her defasında bunu yaparlar, her defasında bir dayak yer giderler, ama uslanmazlar. Fakat şurada hakikaten, şimdi bunu söyleyebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan. 7 Ekim'den bu yana, bu Gazze katliamının yaşandığı süreçte, başta merhum Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan olmak üzere, bir kesim İsrail'le, Netanyahu'yla mücadele etmeyi bırakıp, Erdoğan'la ve Türkiye'yle mücadele etti. Yalan, asılsız, iftiralarla suçladılar. Gazze'ye en büyük desteği yapan ülkeye de, Gazze'nin ve Filistin'in sesi olan Erdoğan'a da çok büyük bühtanda bulundular, haksızlık yaptılar. İşte şimdi ne düşündüler merak ediyorum.
"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE BENZEMEZ"
Şimdi diyorlar ki '400 yıl bu toprakları yöneten Osmanlı gitti, ama Erdoğan sayesinde Osmanlı yeniden geliyor ve açık ön kapıdan giriyor' diye yorumlar yapıyorlar. Bunlar, bu yorumları yapanlar da Netanyahu'ya yakın gazeteler. Diyorlar ki bu Gazze'yle ilgili barış anlaşması nedeniyle, bir, Türkiye ilk kez Orta Doğu'da bu kadar oyun kurucu oldu. Bunu da Netanyahu sayesinde yaptı, onun başarısızlığı sayesinde yaptı. Ve biz eğer buraya Mehmetçiği ve Erdoğan'ı bir sokarsak, bundan sonra çıkaramayız.' Ben sürekli olarak onların yayınlarını takip ederim. Yaptıkları değerlendirme bu ve ateşkesi bozmaya çalışmalarının nedeni de o. Çünkü Erdoğan'ın da içinde olduğu bir ateşkes imzalandı. 'Bunu bozalım. Erdoğan ve Türkiye'nin içinde olmadığı bir ateşkes olacaksa bir katliamdan sonra olsun' düşüncesindeler. Türk askeri gelmesin diye dayatmalarda bulunuyorlar. Korkuları ne? Çünkü Türkiye diğer ülkelere benzemez.
"ERDOĞAN MERZ'E DERSİNİ VERDİ"
Erdoğan diğer liderlere benzemez. 'Biz istediğimiz gibi at oynatamayız' diye bundan tedirginler. İsrail anlıyor. Netanyahu anlıyor. Ama bizim içimizdeki birileri anlamamakta ısrar ediyor. Ama mesele şu: Mesele Erdoğan meselesi değil ki. Eğer mesele Filistin meselesiyse, eğer mesele Gazze meselesiyse, eğer mesele Gazze'deki o masum çocukların katledilmesi meselesiyse, artık bu siyasi parti tarafgirliğini, at gözlüklerini bir kenara koymak lazım. Bakın burada Almanya Başbakanına dersini veren Erdoğan, bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünden de yaptı. Bunu Beyaz Saray'daki görüşmede de dile getiriyor. Şimdi böyle bir güçlü lidere sahipsin ve her defasında Filistin davasını kendi davası edinmiş bir lider var. Niye siz Erdoğan'la uğraşıyorsunuz? Niye Netanyahu'yla uğraşmıyorsunuz? Niye İsrail'le mücadele etmiyorsunuz da Türkiye'yle ve Erdoğan'la mücadele ediyorsunuz? Bunu anlamakta zorlanıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi TDK'de tanımı olan bir ifade değildir?
- Hangisi tatlı su balığıdır?
- Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?
- İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?
- Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?
- Bütün hayvan türlerinin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?
- İnsanda 7 boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır?
- Ankara’dan sonra Bolu’da! Deli Dana hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler? Tedavisi var mı?
- 31 EKİM CUMA NAMAZI SAATİ: 81 il için ezan vakitleri saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Cuma Hutbesi TAM METİN OKU-PDF İNDİR | 31 Ekim Cuma Hutbesi konusu ne?
- Erkek kalbinin gizemi! Kadınlara göre neden iki kat egzersiz yapmaları gerekiyor?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Real Madrid – Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?