Güzel İşler Fabrikası lansman gecesi! TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak: Sanat bizleri vicdana çağırır!
TÜRGEV tarafından yürütülen Güzel İşler Fabrikası, “Keşfet, Geliştir ve İlham Ver” sloganıyla yeni döneme başladı. Genç kadınların kültürel, sanatsal ve mesleki gelişimini destekleyen proje, bu yıl da binlerce kadının hayatına dokunmayı hedefliyor. Açılışta konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, “Sanat, eğer yaratıcıyla iletişimini koparmadıysa bizleri vicdana çağırır” derken, Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise “Genç kadınlarımızın hem kendilerini hem dünyayı tanıdıkları bir alan oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kadınların hayatına dokunacak tarihi bir projeye daha imza attı. İstanbul Valisi Davut Gül ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın da katıldığı görkemli bir lansmanla "Güzel İşler Fabrikası"nın (GİF) yeni dönemi başlatıldı. Sanattan edebiyata, el sanatlarından mesleki gelişime kadar birçok alanda kadınlara yeni ufuklar açmayı hedefleyen proje, Türkiye genelinde 20'ye yakın yerleşkede binlerce kadının hayatına dokunmaya devam edecek.
ESRA ALBAYRAK'TAN TARİHİ MESAJ: "GÜZEL İŞLERİN HALA DEĞER TAŞIDIĞINI HATIRLAMAK İSTİYORUZ!"
TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, açılış konuşmasında projenin sadece bir eğitim hamlesi olmadığını, aynı zamanda insanlığın özündeki iyiliğe ve erdeme bir çağrı olduğunu vurguladı. Yapay zeka ve algoritmalara rağmen insanın "özne" olma vasfını asla yitirmeyeceğinin altını çizen Albayrak, tarihe geçecek şu ifadeleri kullandı:
"Biz güzel işlerin hala değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Ve biz, insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ve bunlara inananları bir araya getiren bu muhit, bunun için var."
"SANAT, VİCDANA VE MERHAMETE ÇAĞIRIR"
Konuşmasında sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne de dikkat çeken Esra Albayrak, yaratıcısıyla bağını koparmayan sanatın insanlığı her zaman vicdana, merhamete ve adalete çağırdığını belirtti. Bu felsefenin, Güzel İşler Fabrikası'nın da temelini oluşturduğunu söyledi.
"Sanat, eğer yaratıcısıyla bağını koparmadıysa, bizleri her defasında vicdana, merhamete ve adalete çağırır."
KADINLAR İÇİN YENİ BİR DÜNYA: "KENDİLERİNİ, AİLELERİNİ VE DÜNYAYI TANIYORLAR"
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise, GİF'in genç kadınlara sadece bir meslek öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda onlara bütünsel bir gelişim imkanı sunarak hayata hazırladığını ifade etti.
"Genelde öğrencilerimizin bütünsel olarak kendilerini geliştirdikleri, hayata hazırlandıkları, kendilerini, ailelerini, toplumlarını, dünyayı tanıdıkları bir alan olarak biz tanımlıyoruz."
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN TÜRGEV'E TAM DESTEK
Lansmana katılan İstanbul Valisi Davut Gül de, TÜRGEV'in gençlerin "vicdanlı, merhametli ve şuurlu" bireyler olarak yetişmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Kültür, sanat ve edebiyatla yoğrulmuş bu projenin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.
"Kültürle, sanatla, edebiyatla kardeşlerimizin ihtiyacı olan ve kendilerini geliştirebileceği imkanların sağlanacağı yerleri en iyi şekilde TÜRGEV sağlıyor. Vicdanlı, merhametli ve bir anlamda şuurlu gençlerimizin daha da bu anlamda bu anlamlarla gelişmesi gerekiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Ekim’de kütüphaneler açık mı kapalı mı? Kütüphane çalışma saatleri
- 29 Ekim’de kuyumcular açık mı kapalı mı? 28 -29 Ekim döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu?
- Son haftaya girildi: Ehliyetiniz olsa dahi trafiğe çıkamayacaksınız! Sürücü belgesi nasıl yenilenir, cezası ne kadar?
- GS-TS DERBİ MAÇ TARİHİ | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
- Tanık ücretleri, gider avansı ve hakem tarifeleri tamamen değişti! İşte yeni ücret tarifesi
- Göç İdaresi Başkanlığı memur alımı başladı! 119 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? KPSS ve branş detayları
- Dünyanın en güçlü savaş uçaklarına sahip 10 ülkesi belli oldu! Türkiye’nin yeni sırası ve Eurofighter’ın dikkat çeken özellikleri
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?
- Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...
- Balıkesir 6.1 deprem son durum | 27 Ekim Sındırgı'da yıkım oldu mu, kaç bina yıkıldı? Can kaybı yaşandı mı, yaralı sayısı kaç?
- Bugün okullar hangi illerde tatil ilan edildi? 28 Ekim'de okullarda ders işlenecek mi, yarım gün mü? Balıkesir, İstanbul, İzmir...