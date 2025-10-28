Güzel İşler Fabrikası lansman gecesi! TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak: Sanat bizleri vicdana çağırır!

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kadınların hayatına dokunacak tarihi bir projeye daha imza attı. İstanbul Valisi Davut Gül ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın da katıldığı görkemli bir lansmanla "Güzel İşler Fabrikası"nın (GİF) yeni dönemi başlatıldı. Sanattan edebiyata, el sanatlarından mesleki gelişime kadar birçok alanda kadınlara yeni ufuklar açmayı hedefleyen proje, Türkiye genelinde 20'ye yakın yerleşkede binlerce kadının hayatına dokunmaya devam edecek.

ESRA ALBAYRAK'TAN TARİHİ MESAJ: "GÜZEL İŞLERİN HALA DEĞER TAŞIDIĞINI HATIRLAMAK İSTİYORUZ!"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, açılış konuşmasında projenin sadece bir eğitim hamlesi olmadığını, aynı zamanda insanlığın özündeki iyiliğe ve erdeme bir çağrı olduğunu vurguladı. Yapay zeka ve algoritmalara rağmen insanın "özne" olma vasfını asla yitirmeyeceğinin altını çizen Albayrak, tarihe geçecek şu ifadeleri kullandı:

"Biz güzel işlerin hala değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Ve biz, insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ve bunlara inananları bir araya getiren bu muhit, bunun için var."

"SANAT, VİCDANA VE MERHAMETE ÇAĞIRIR"

Konuşmasında sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne de dikkat çeken Esra Albayrak, yaratıcısıyla bağını koparmayan sanatın insanlığı her zaman vicdana, merhamete ve adalete çağırdığını belirtti. Bu felsefenin, Güzel İşler Fabrikası'nın da temelini oluşturduğunu söyledi.

"Sanat, eğer yaratıcısıyla bağını koparmadıysa, bizleri her defasında vicdana, merhamete ve adalete çağırır."

KADINLAR İÇİN YENİ BİR DÜNYA: "KENDİLERİNİ, AİLELERİNİ VE DÜNYAYI TANIYORLAR"