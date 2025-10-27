27 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Külliye'de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti!

Başkan Erdoğan Külliye'de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 15:29
ABONE OL
Başkan Erdoğan Külliye’de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı’nı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Külliye’de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı’nı kabul etti! Başkan Erdoğan Külliye’de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı’nı kabul etti! Başkan Erdoğan Külliye’de İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı’nı kabul etti!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör