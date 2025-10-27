27 Ekim 2025, Pazartesi
Ankara merkezli 5 ilde define çetesi çökertildi: 15 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.10.2025 08:23 Güncelleme: 27.10.2025 08:35
Ankara merkezli 5 ilde “define çetesi”ne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 15’i tutuklandı. Kendilerini “define bulucu” olarak tanıtan şüphelilerin, bazı vatandaşların arsalarına değersiz eşyalar gömüp “tarihi eser bulduk” diyerek kandırdıkları belirlendi.

Ankara merkezli 5 ilde, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan "define çetesi"ne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

DEFİNE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: 15 TUTUKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)

DEĞERİ OLMAYAN SÖZDE TARİHİ ESERLER GÖMDÜLER

Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı. Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti.

13 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET

Zanlıların, 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

