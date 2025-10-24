CANLI | Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki yeni soruşturma başlatıldı. İlk soruşturma, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan iddialar üzerine yürütüldü. İddialara göre, 2019 yerel seçimleri sürecinde seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması ve bu veriler üzerinden çeşitli eylemler planlandığı öne sürüldü. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile bağlantılı olduğu belirlenen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İkinci soruşturma ise “İstanbul Senin” adlı mobil uygulama üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin başlatıldı. Bu kapsamda, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
CEZAEVİNDEN GETİRİLECEKLER
Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, ve Necati Özkan'ın "Casusluk" suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı.
EKREM İMAMOĞLU İÇİN SEÇİM ÇALIŞMASI
Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak "dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem İmamoğlu ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" bu şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.
SEÇMENLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin asıl amacının maddi menfaat elde ederek İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu soruşturma detayları arasında yerini aldı.
CASUSLUK SUÇU İŞLENDİ
Yine soruşturma kapsamında elde olunan delilere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ' ın Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün' den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı değerlendirildi.
OPERASYONDAN DETAYLAR!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 4 Temmuz'da "Casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendi.
KONSOLOSLARLA İLETİŞİM
Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de Askeri ya da Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.
85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA
Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi yurtdışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 Milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.
DEFTERDEN ÇIKANLAR
El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, Ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları yada siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüzyüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.
BAKANLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİLMİŞ
Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensupları kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği ortaya çıktı.
MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
YANARDAĞ'IN EVİNDE DE ARAMA
TELE 1'DE ARAMA YAPILIYOR!
İmamoğlu'na casusluk soruşturması kapsamında Tele 1 kanalında ekipler arama yapıyor.
