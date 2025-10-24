CANLI | Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

08:07 24 Ekim 2025

Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak "dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem İmamoğlu ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" bu şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

SEÇMENLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin asıl amacının maddi menfaat elde ederek İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu soruşturma detayları arasında yerini aldı.

CASUSLUK SUÇU İŞLENDİ

Yine soruşturma kapsamında elde olunan delilere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ' ın Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün' den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı değerlendirildi.