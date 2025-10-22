Umman'dan Türkiye'ye özel jest: Sayın Başkan sizi coşkuyla selamlıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan 3 günlük Körfez turuna çıktı. Programın ikinci durağı Katar ziyaretini tamamlayan Erdoğan, buradan Umman’a geçti. Başkan Erdoğan’ın uçağı Umman hava sahasına girdiği sırada, Umman Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının eşlik ettiği anlar kayda geçti. Pilotların telsizden, “Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz” mesajını ilettiği o görüntüler yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın uçağına inişi sırasında Umman Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin eşlik ettiği anlara dair yeni görüntüler yayımlandı. "Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz" başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Paylaşılan o görüntülerde şu ifadeler yer aldı:
❝Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz. Umman'a ulaşana kadar size refakat etmekten onur duyuyoruz❞
İşte o görüntüler: