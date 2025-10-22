Umman’dan Türkiye’ye özel jest: Sayın Başkan sizi coşkuyla selamlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turuna başladı. Katar ziyaretini tamamlayan Erdoğan, turun son durağı olan Umman'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ın uçağı, Umman hava sahasına girdiğinde Umman Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın uçağına inişi sırasında Umman Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin eşlik ettiği anlara dair yeni görüntüler yayımlandı. "Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz" başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Paylaşılan o görüntülerde şu ifadeler yer aldı:

❝Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz. Umman'a ulaşana kadar size refakat etmekten onur duyuyoruz❞

İşte o görüntüler: