Başkan Erdoğan’ı Umman’ın girişinde jetler karşıladı

Başkan Erdoğan'ı Umman'ın girişinde jetler karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 22:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan 3 günlük Körfez turuna çıktı. Programın ikinci durağı Katar ziyaretini tamamlayan Erdoğan, buradan Umman’a geçti. Başkan Erdoğan’ın uçağı Umman hava sahasına girdiği sırada, Umman Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının eşlik ettiği anlar kayda geçti. Pilotların telsizden, “Sayın Başkan, sizi coşkuyla selamlıyoruz” mesajını ilettiği o görüntüler yayımlandı.
