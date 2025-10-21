İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında İBB çalışanları dahil 200’den fazla kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN