İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Divan Otel’in Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı

20 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 10:16 Güncelleme: 20.10.2025 11:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Divan Otel’in Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Murat Tomruk, Galatasaray Lisesi mezunudur. University of Massachusetts'te Bilgisayar Mühendisliği lisansını, University of Pennsylvania'da aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. 1988 yılında Koç Sistem'de çalışmaya başlamıştır. 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını bitirmiştir.

Ocak 2020'den bu yana Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

