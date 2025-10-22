İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı

22 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 00:29
CHP'li İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanları ve bürokratların da olduğu 200'den fazla kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaştı.
