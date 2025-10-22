22 Ekim 2025, Çarşamba
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı
CHP'li İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanları ve bürokratların da olduğu 200'den fazla kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaştı.