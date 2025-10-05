İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "takı" detayı: Ongun'un eşinin şirketine 706 bin TL'lik ödeme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (ahaber.com.tr)

706 BİN TL'Yİ GÖNDERDİ AMA...

Sabah'ın haberine göre Ali Yakut, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında, ismini "Çiğdem" olarak öğrendiği bir kişi tarafından aranarak "Sizinle çalışmak istiyoruz, reklam firması olduğunuz için size iş verelim. Byzag isimli firmaya 706 bin TL gönderirseniz, size ihalelere girme fırsatı vereceğiz" denildiğini belirtti.

Yakut, Murat Ongun'un reklam sektöründeki etkisini bildiği ve mevcut işlerinin zarar görmemesi için bu talebi kabul ederek Byzag'a 706 bin TL gönderdiğini ifade etti.

Ancak bu ödeme karşılığında ne bir ürün geldi ne de fatura kesildi. Ayrıca herhangi bir ihaleye de dahil edilmediler. Muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan da bu para transferini doğruladı.