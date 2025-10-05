İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "takı" detayı: Ongun'un eşinin şirketine 706 bin TL'lik ödeme
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni skandallar ortaya çıkıyor. Reklamcı Ali Yakut, ifadesinde Gözdem Ongun’un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını açıklarken bu iddiayı muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da doğruladı. İşte detaylar...
706 BİN TL'Yİ GÖNDERDİ AMA...
Sabah'ın haberine göre Ali Yakut, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında, ismini "Çiğdem" olarak öğrendiği bir kişi tarafından aranarak "Sizinle çalışmak istiyoruz, reklam firması olduğunuz için size iş verelim. Byzag isimli firmaya 706 bin TL gönderirseniz, size ihalelere girme fırsatı vereceğiz" denildiğini belirtti.
Yakut, Murat Ongun'un reklam sektöründeki etkisini bildiği ve mevcut işlerinin zarar görmemesi için bu talebi kabul ederek Byzag'a 706 bin TL gönderdiğini ifade etti.
Ancak bu ödeme karşılığında ne bir ürün geldi ne de fatura kesildi. Ayrıca herhangi bir ihaleye de dahil edilmediler. Muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan da bu para transferini doğruladı.
"BELEDİYEDEN İŞ ALAMAZSINIZ"
Gözdem Ongun'un bağlantılı olduğu iddia edilen Byzag şirketiyle temasa geçilerek fatura ve ürün talep edildiğinde, şirketlerinin SGK ve vergi borçları olduğu gerekçesiyle belediyeden iş alamayacakları söylenmiş.
Yakut, ödemeden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşen İBB operasyonu sonrası söz konusu şahıslara bir daha ulaşamadıklarını ifade etti. Olay, rüşvet karşılığı ihale vaadiyle para alındığını ortaya koyuyor.
MUHASEBECİ DE DOĞRULADI
Reklamcı Ali Yakut'un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da Ali Yakut'un iddiasını doğruladı. İfade veren Yıldırımhan, patronu Ali Yakut'un talimatı ile Gözdem Ongun'un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını söyledi.
