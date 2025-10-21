CHP’li İBB’nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii’nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?

CHP'li İBB'nin yolsuzluk sonrası kirli ağı çözülmüş ve skandallar gün yüzüne çıkmıştı. İBB bu kez düzenleyeceği konser ile tepkilere neden oldu. Konser için Beyazıt Camii'nin hemen yanı seçildi.

CHP'li İBB "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Kampüse Dönüş" adı altında İstanbul'un en manevi noktalarından biri olan Beyazıt'ta konser düzenleyecek.