CHP'li İBB'nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii'nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?
CHP'nin yönettiği İBB'de peş peşe sandallar ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Belediye bu kez "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Kampüse Dönüş" kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserle tepki topladı. Beyazıt Camii'nin yanı başında düzenlenecek olan konser vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada vatandaşlar konser planına "Sormak istiyoruz bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?, İptal edilmeli, başka yer mi yok?, Kabul edilemez bir durum hemen iptal edilmeli" gibi yorumlarda bulundu.
CHP'li İBB'nin yolsuzluk sonrası kirli ağı çözülmüş ve skandallar gün yüzüne çıkmıştı. İBB bu kez düzenleyeceği konser ile tepkilere neden oldu. Konser için Beyazıt Camii'nin hemen yanı seçildi.
CHP'li İBB "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Kampüse Dönüş" adı altında İstanbul'un en manevi noktalarından biri olan Beyazıt'ta konser düzenleyecek.
Bu duruma vatandaşlar peş peşe tepki gösterdi. Vatandaşlar konserin iptal edilmesi veya başka bir bölgede yapılması çağrısında bulundu.
Sosyal medyada tepki toplayan konser planına "Sormak istiyoruz bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?" gibi yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyayı doyuran lezzet! En iyi yemek şehirleri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede
- ŞOK AKTÜEL KATALOG 22-28 EKİM | Bu hafta ŞOK’ta neler var? UGG botlar, dikey süpürge, projeksiyon cihazı…
- BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- Optik illüzyon: Gözlem gücünü ve zekayı aynı anda sınıyor! 795 sayısını 7 saniyede görebilen zeki sayılıyor
- Kimyasala gerek yok! Birkaç dakika bekletmek yetiyor: Çatal, kaşık ve bıçaklar ayna gibi parlıyor
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor