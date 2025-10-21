21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB'nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii'nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?

CHP'li İBB'nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii'nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 20:15 Güncelleme: 21.10.2025 20:42
ABONE OL
CHP’li İBB’nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii’nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?

CHP'nin yönettiği İBB'de peş peşe sandallar ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Belediye bu kez "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Kampüse Dönüş" kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserle tepki topladı. Beyazıt Camii'nin yanı başında düzenlenecek olan konser vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada vatandaşlar konser planına "Sormak istiyoruz bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?, İptal edilmeli, başka yer mi yok?, Kabul edilemez bir durum hemen iptal edilmeli" gibi yorumlarda bulundu.

CHP'li İBB'nin yolsuzluk sonrası kirli ağı çözülmüş ve skandallar gün yüzüne çıkmıştı. İBB bu kez düzenleyeceği konser ile tepkilere neden oldu. Konser için Beyazıt Camii'nin hemen yanı seçildi.

CHP'li İBB "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Kampüse Dönüş" adı altında İstanbul'un en manevi noktalarından biri olan Beyazıt'ta konser düzenleyecek.

Fotoğraf-A HABERFotoğraf-A HABER

Bu duruma vatandaşlar peş peşe tepki gösterdi. Vatandaşlar konserin iptal edilmesi veya başka bir bölgede yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada tepki toplayan konser planına "Sormak istiyoruz bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?" gibi yorumlar yapıldı.

XX

İşte o yorumlardan bazıları...

XX

İşte o yorumlardan bazıları...

XX

İşte o yorumlardan bazıları...

XX

MASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li İBB’nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii’nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı? CHP’li İBB’nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii’nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı? CHP’li İBB’nin konser alanı pes dedirtti! Beyazıt Camii’nin yanı başında kutlamalar yapılacak: Başka yer mi kalmadı?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör